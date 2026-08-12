Sore a vorbit despre felul în care reușește să-și mențină silueta, fără să transforme alimentația sau sportul într-o corvoadă. Artista le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj despre echilibrul dintre mișcare, plăcerile culinare și presiunea pe care femeile o resimt atunci când vine vorba despre aspectul fizic.

Cântăreața recunoaște că nici stilul ei de viață nu este perfect și că există zile în care sare peste antrenamente sau își permite să mănânce ceea ce îi face poftă. Important este, spune ea, să existe un echilibru și să nu transforme sportul într-o formă de pedeapsă.

Sore nu ține diete drastice și nu se pedepsește pentru micile „abateri”

Artista consideră că mișcarea ar trebui să fie făcută în primul rând pentru sănătate și pentru starea de bine, nu doar pentru obținerea unei anumite siluete. În cazul ei, consecvența este mai importantă decât perfecțiunea.

„Știu că nu e ușor să ai o relație solidă și constantă cu sportul, dar când vezi rezultate, ai o singură variantă: să te ții! Și nu e vorba doar de aspectul exterior, preocuparea noastră trebuie să fie mereu despre ce se întâmplă pe interior și cum ne va ajuta asta în decadele următoare. Da, și eu chiulesc de la antrenamente, și eu las lenea uneori să câștige, și eu mănânc prostii uneori, dar încerc să recuperez după, să mențin un oarecare balans fără să simt că mă chinui sau că mă pedepsesc”, a mai spus artista.

„Habar nu am cât cântăresc”

Sore a vorbit și despre presiunea la care sunt supuse femeile atunci când vine vorba despre greutate și standardele de frumusețe. Artista spune că a ales să renunțe la obsesia pentru cântar și să privească sportul dintr-o perspectivă diferită. Pentru ea, obiectivul nu mai este să ajungă la un anumit număr de kilograme, ci să se simtă bine și să își mențină sănătatea pe termen lung.

„Femeile pun multă presiune pe felul în care arată și e chinuitor, sincer. Eu mi-am propus să renunț la treaba asta, să mă mișc pentru starea de bine și pentru viitor fără să am ca scop încadrarea într-un tipar/nr de kg (habar nu am cât cântăresc) și nici să nu îmi refuz un frappe o dată la o săptămână, de exemplu. Îmi place să mă bucur de cât mai multe lucruri și așa s-a nimerit: să îmi placă și mâncarea, dar și mișcarea”, a concluzionat Sore.

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Cine este iubitul pe care Sore îl ține ascuns de 3 ani. Tânărul antreprenor a avut în trecut o relație cu „rivala” Anamariei Prodan.