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Cel mai mare ciclist din istoria omenirii a murit. Heinz Stucke a „trăit” 51 de ani pe bicicletă și a vizitat toată lumea

De: Simona Vlad 12/08/2026 | 06:30
Cel mai mare ciclist din istoria omenirii a murit. Heinz Stucke a „trăit” 51 de ani pe bicicletă și a vizitat toată lumea
Heinz Stucke a murit. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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Heinz Stucke, considerat unul dintre cei mai mari călători pe bicicletă din istorie, a murit la vârsta de 86 de ani. Germanul și-a dedicat mai bine de jumătate de secol explorării lumii pe două roți, într-o aventură începută în 1962 și care avea să se transforme într-un mod de viață.

În cele 51 de ani petrecuți pe drum, Heinz Stucke a parcurs aproximativ 648000 de kilometri și a ajuns în 211 țări și teritorii. A pornit din orășelul său natal, Hovelhof, din Westfalia, având cu el doar o bicicletă simplă, un aparat foto și dorința de a vedea lumea.

Cine a fost Heinz Stucke

În 1962, tânărul Heinz Stucke a plecat din Hovelhof fără să știe că excursia sa avea să dureze mai mult de jumătate de secol. Planul inițial era unul simplu: câteva luni de călătorie pentru a descoperi lumea. Numai că lunile s-au transformat în ani, iar anii într-o viață întreagă petrecută pe bicicletă. A traversat deșerturi și munți, a ajuns în sate izolate și metropole aglomerate și a cunoscut lumea în perioade istorice extrem de diferite, de la Războiul Rece până la globalizare. În total, a adunat aproximativ 648000 de kilometri la bordul bicicletei și a ajuns în 211 țări și teritorii.

Performanța sa a fost recunoscută în repetate rânduri și de Guinness World Records, însă pentru Stucke recordurile nu au reprezentat niciodată scopul principal al călătoriilor sale.

De ce călătorea Heinz Stucke

Pentru Heinz Stucke, aventura nu a fost despre numărul de țări bifate pe hartă, ci despre oamenii pe care i-a întâlnit.

„Nu călătoresc pentru a colecționa țări”, obișnuia să spună călătorul.

Experiențele sale au fost construite în jurul întâlnirilor cu oameni obișnuiți: o femeie dintr-un sat african care i-a oferit mâncare, un pescar din Filipine care i-a arătat barca sa sau un fermier sud-american care i-a oferit un loc unde să doarmă. Pentru Stucke, o invitație în casa unui străin putea valora mai mult decât vizitarea unui monument celebru. A adunat, de fapt, o colecție impresionantă de prietenii răspândite pe toate continentele. Pentru a putea comunica mai ușor cu oamenii pe care îi întâlnea, a învățat mai multe limbi. Vorbea fluent germana, engleza, spaniola, franceza și japoneza și se putea descurca în numeroase alte limbi.

A călătorit mai mult decât Marco Polo

Dimensiunea aventurii lui Heinz Stucke este greu de comparat cu alte mari călătorii din istorie. Marco Polo, unul dintre cele mai cunoscute nume asociate marilor explorări, a petrecut aproximativ 24 de ani departe de țara sa natală. Stucke a trăit pe drum de peste două ori mai mult.

Spre deosebire de exploratorii care au pornit în căutarea unor rute comerciale, teritorii sau averi, germanul a căutat în primul rând conexiunea cu oamenii și înțelegerea lumii. Și-a documentat călătoriile prin fotografii, cărți și documentare. În 2015, scriitorul olandez de călătorii Eric van den Berg i-a dedicat biografia „Home Is Elsewhere: 50 Years Around the World by Bike”, care reunește inclusiv numeroase fotografii realizate chiar de Stucke în timpul aventurii sale.

Povestea sa a ajuns și pe ecrane. În 2020, regizorul spaniol Albert Albacete a realizat documentarul „The Man Who Wanted to See It All”, lansat pentru public în 2021.

Pentru Heinz Stucke, „acasă” nu era un loc

Una dintre ideile care au definit existența lui Heinz Stucke a fost aceea că sentimentul de „acasă” nu depinde neapărat de un anumit loc. Pentru el, acasă putea fi oriunde găsea oameni dispuși să îi ofere ospitalitate, încredere și prietenie. Iar în ultimele luni ale vieții sale avea să descopere, într-un fel neașteptat, și o familie. O familie din Spania l-a primit în casa sa, l-a îngrijit și i-a oferit sprijin și afecțiune până în ultimele sale clipe. Pentru acei oameni, el nu mai era celebrul ciclist care stabilise recorduri mondiale.

Din Huvelhof, direct în istorie

Orașul natal al lui Heinz Stucke, Hovelhof, deplânge dispariția unuia dintre cei mai cunoscuți locuitori ai săi. Deși după plecarea din 1962 nu a mai revenit în mod regulat acasă, Stucke a rămas legat de locul din care pornise. A devenit, fără să își propună neapărat, un ambasador al orașului său în întreaga lume.

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