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Care este cea mai sănătoasă înghețată din comerț, potrivit Mihaelei Bilic

De: Andreea Stăncescu 10/08/2026 | 07:43
Care este cea mai sănătoasă înghețată din comerț, potrivit Mihaelei Bilic
Mihaela Bilic recomandă cea mai sănătoasă înghețată
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Înghețata rămâne unul dintre deserturile preferate în zilele călduroase, însă alegerea sortimentului potrivit poate face diferența atunci când vrem să ne bucurăm de gustul ei fără un aport foarte mare de calorii. Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția că nu toate produsele din această categorie sunt la fel și că eticheta trebuie verificată înainte de cumpărare.

Mihaela Bilic ne învață cum să alegem înghețata potrivită pentru zilele toride și la ce trebuie să fim atenți atunci când o cumpărăm. Nutriționista recomandă să verificăm cu atenție eticheta și să ținem cont în special de cantitatea de zahăr și grăsimi.

Cum alegem cea mai bună înghețată

Printre cele mai importante informații se numără cantitatea de zahăr și grăsime. Există sortimente care au un conținut foarte ridicat de ambele ingrediente, ajungând la aproximativ 38% zahăr și 25% grăsime. În astfel de cazuri, desertul se apropie mai degrabă de o prăjitură decât de o gustare răcoritoare.

„Anchetă pe etichetă: înghețata. Cum să faci diferența între înghețata-prăjitură și înghețata-răcoritoare? Verificați conținutul de zahăr și de grăsime de pe etichetă și veți vedea că există sortimente care ajung până la 38% zahăr. Și da, avem înghețată pe băț cu numai 68 de calorii pe bucată, dar și cu 270 de calorii. Alegeți după cum vă permite silueta”, a spus Mihaela Bilic.

La polul opus se află variantele cu foarte puțină grăsime, asemănătoare sorbetului. Totuși, faptul că o înghețată conține fructe nu înseamnă automat că are puține calorii. Zahărul poate ridica semnificativ valoarea energetică, indiferent dacă aroma este de mango, caramel sau alt fruct.

O variantă mai ușoară poate fi înghețata pe băț cu ananas și căpșuni, care are aproximativ 96 de calorii la 100 de grame, 5% grăsime și 22% zahăr. O porție de 70 de grame ajunge astfel la doar 68 de calorii. Citirea etichetei și alegerea porției potrivite sunt, așadar, esențiale pentru a transforma înghețata într-un desert de vară savuros, fără un exces caloric.

„La capitolul grăsime am găsit înghețate care nu au aproape deloc grăsime, acelea care se apropie mai mult de consistența unui sorbet. Adică sunt un fel de suc de fructe, cu un pic de înghețată de vanilie. Atenție, indiferent că este cu caramel sau cu mango, să nu credeți că dacă e cu fructe înseamnă că e sărac în calorii.”, a transmis nutriționista.

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