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Eva Măruță, mesaj special pentru Cătălin Măruță după vestea revenirii la Antena 1: „Eroul meu!”

De: Elisa Tîrgovățu 13/08/2026 | 16:45
Eva Măruță, mesaj special pentru Cătălin Măruță după vestea revenirii la Antena 1: „Eroul meu!”
Eva Măruță, mesaj special pentru Cătălin Măruță după vestea revenirii la Antena 1: „Eroul meu!” / Sursa foto: Social media
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Eva Măruță a reacționat cu entuziasm la vestea că tatăl ei, Cătălin Măruță, se întoarce în televiziune după o perioadă de câteva luni în care a lipsit de pe micile ecrane. Fiica prezentatorului i-a transmis un mesaj public prin care și-a exprimat aprecierea și admirația pentru el. Adolescenta i-a oferit încurajarea de care are nevoie la începutul unei noi etape profesionale.

După o pauză de câteva luni, Cătălin Măruță se pregătește să revină pe micul ecran. Însă de această dată într-un proiect marca Antena 1. Prezentatorul va face parte din echipa emisiunii „Furnicuțele”, unde va colabora cu Radu Ciucă, bunul său prieten și coleg de breaslă. Noua producție marchează o schimbare importantă în parcursul profesional al vedetei, care este gata să înceapă un alt capitol în televiziune.

Mesajul transmis de Eva Măruță pe rețelele de socializare

Anunțul revenirii lui Cătălin Măruță pe micul ecran a stârnit reacții și în familia prezentatorului, nu doar în mediul online. Eva Măruță a ținut să marcheze momentul într-un mod special și i-a dedicat tatălui său un mesaj public.

Fiica prezentatorului i-a transmis felicitări pentru noul proiect și i-a arătat că se bucură pentru acest pas. Totodată, adolescenta l-a asigurat de sprijinul ei necondiționat în etapa care urmează.

„Te iubesc, tata, și te susțin în tot ce o să faci. Te iubesc, eroul meu!”, a scris Eva Măruță pe Instagram.

Sursa foto: Social media

Cătălin Măruță și-a anunțat revenirea în televiziune

Cătălin Măruță se pregătește să revină pe micile ecrane într-o nouă formulă, de această dată la Antena 1, unde se alătură echipei emisiunii „Furnicuțele”. Prezentatorul va împărți scena cu cele două Furnicuțe, dar și cu Ciucă și Oase, într-un proiect care marchează o nouă etapă în parcursul său profesional.

Măruță consideră că această oportunitate a apărut într-un moment potrivit și că formatul emisiunii este în acord cu experiența sa. În plus, prezentatorul apreciază faptul că noul program îi oferă posibilitatea de a-și organiza mai bine timpul. Astfel, vedeta va putea să se bucure în continuare de momentele importante alături de familie.

„Furnicuțele  a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele.

Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început.Ne vedem la Antena 1, la Furnicuțele!”, a declarat Cătălin Măruță.

CITEȘTE ȘI: Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV

Avalanșa de mesaje primite de Cătălin Măruță după ce și-a anunțat revenirea la Antena 1: „Mai știi cele 8 televizoare din salon?”

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