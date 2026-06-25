Reguli pe plajele din Grecia 2026. Ce nu ai voie sa faci și ce amenzi riști

Grecia este una dintre cele mai populare destinații de vară din Europa și, pe bună dreptate, oferă numeroase locuri de vizitat și activități, dar mai ales condiții ideale pentru o vacanță relaxantă. Totuși, dacă plănuiești o călătorie în Grecia în vara anului 2026, este important să cunoști câteva reguli pe plajele din Grecia, condiții de călătorie, taxe noi, restricții și condiții de intrare, mai ales dacă itinerariul tău include Atena, Santorini, Mykonos, plaje populare, curse cu feribotul, croaziere sau mai multe țări din spațiul Schengen.

Cum se luptă autoritățile cu turismul în exces din Grecia

În ultimii ani, Grecia s-a confruntat cu probleme legate de supraturism, accesul la plaje, aglomerația provocată de navele de croazieră, schimbările climatice și cererea foarte mare din sezonul estival. Din acest motiv, există câteva aspecte care îți pot influența vacanța și pe care ar trebui să le verifici înainte de plecare.

Probabil nu îți dorești să afli la check-in că hotelul percepe o taxă suplimentară pe noapte pe care nu ai inclus-o în buget sau să ajungi la o plajă celebră și să descoperi că șezlongurile și umbrelele sunt interzise deoarece zona este protejată.

Înainte de a călători în Grecia în 2026, este recomandat să verifici câteva informații practice care îți pot afecta bugetul, zilele petrecute la plajă, transportul cu feribotul, experiența din aeroport sau organizarea excursiilor.

Există taxe de cazare, taxe pentru pasagerii navelor de croazieră, reguli privind accesul pe plaje, bilete cu interval orar pentru siturile arheologice, riscuri de incendii de vegetație și reguli locale privind obiectele care pot fi introduse în țară sau luate ca suvenir.

Printre cele mai importante aspecte se numără:

taxa de cazare numită Climate Crisis Resilience Fee;

taxele pentru pasagerii croazierelor;

regulile privind plajele protejate;

biletele și programările pentru Acropole și alte situri arheologice;

transportul între insule cu feribotul;

regulile privind medicamentele și bagajele;

avertizările privind canicula și incendiile de vegetație.

Taxa de cazare din Grecia în 2026

Una dintre cele mai importante taxe este Climate Crisis Resilience Fee, cunoscută de mulți turiști drept taxa turistică.

Aceasta se aplică hotelurilor, apartamentelor, vilelor și locuințelor închiriate și se plătește, de regulă, pe unitatea de cazare și pe noapte.

Tarifele pentru sezonul aprilie-octombrie sunt:

hoteluri 1-2 stele: 2 euro/noapte;

hoteluri 3 stele: 5 euro/noapte;

hoteluri 4 stele: 10 euro/noapte;

hoteluri 5 stele: 15 euro/noapte;

camere și apartamente mobilate: 2 euro/noapte;

închirieri pe termen scurt: 8 euro/noapte;

case de vacanță peste 80 mp: 15 euro/noapte;

vile turistice: 15 euro/noapte.

Această taxă nu este întotdeauna inclusă în prețul afișat online și poate fi achitată separat la proprietate.

Taxe pentru pasagerii de croazieră

Grecia a introdus taxe speciale pentru pasagerii navelor de croazieră, în special în insulele foarte aglomerate.

În Santorini și Mykonos, în perioada 1 iunie – 30 septembrie, taxa poate ajunge la 20 de euro de persoană pentru fiecare escală.

Astfel, doi adulți care vizitează ambele insule pot plăti 80 de euro doar din aceste taxe, iar o familie de patru persoane poate ajunge la 160 de euro.

Reguli pe plajele din Grecia 2026

Grecia nu a interzis șezlongurile pe toate plajele, însă a extins lista plajelor protejate unde infrastructura turistică este limitată sau interzisă.

Există trei categorii principale:

plaje organizate, cu șezlonguri, umbrele și facilități;

plaje naturale, cu infrastructură redusă;

plaje protejate, unde șezlongurile și construcțiile comerciale sunt restricționate.

În multe cazuri, turiștii trebuie să vină pregătiți cu apă, protecție solară și alte lucruri necesare pentru întreaga zi.

Grecia încearcă totodată să păstreze accesul public la plaje și să limiteze suprafața ocupată de afaceri private.

Principala preocupare legată de plajele neamenajate este protejarea ecosistemelor acestora, deoarece multe dintre ele fac parte din rețeaua europeană Natura 2000.

Aceste zone sunt considerate de Uniunea Europeană drept deosebit de vulnerabile sau unice și necesită măsuri sporite de conservare și protecție.

Regulamentele UE pentru plajele Natura 2000 limitează strict concesiunile, șezlongurile și umbrelele. Modificate în 2026, reglementările din Grecia urmăresc în primul rând protecția mediului, dar și reducerea supraaglomerării care a transformat unele dintre cele mai frumoase plaje ale țării în experiențe dezamăgitoare pentru turiști.

Pe plajele neamenajate, cel puțin 70% din suprafață trebuie să rămână liberă de șezlonguri, iar în zonele Natura 2000 procentul crește la 85%. Nu pot fi construite noi structuri permanente, precum hoteluri sau restaurante, iar obiectele temporare, cum ar fi mesele, scaunele, șezlongurile și umbrelele, trebuie îndepărtate. Practic, activitățile comerciale vor fi limitate sau chiar interzise, ceea ce înseamnă că nu vor mai exista închirieri pentru sporturi nautice sau alte activități recreative.

Accesul vehiculelor pe aceste plaje este interzis, iar grupurile mai mari de 10 persoane nu sunt permise. De asemenea, muzica redată prin boxe sau amplificatoare este interzisă, astfel încât vizitatorii să se poată bucura de sunetul natural al mării.

Totuși, există și câteva excepții. Chioșcurile mobile și rulotele comerciale pot continua să funcționeze, iar afacerile care au deja contracte în vigoare își pot desfășura activitatea până la expirarea acestora.

Pentru monitorizarea respectării regulilor pe plajele neamenajate a fost lansată aplicația MyCoast. Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot verifica contractele operatorilor comerciali și pot raporta încălcările regulilor, fie nominal, fie anonim.

Aplicația poate fi utilizată de oricine, însă este disponibilă doar în limba greacă, iar pentru depunerea unei sesizări nominale sunt necesare acreditări Taxisnet sau un cod fiscal grecesc.

Încălcările grave raportate prin aplicație pot duce la amenzi și chiar la suspendarea activității operatorilor.

Totuși, întrebarea nu este doar cum vor fi aplicate aceste reguli, ci și dacă vor fi aplicate efectiv. Potrivit sondajelor, 97% dintre greci consideră că fenomenul corupției este răspândit în țară, cel mai ridicat procent din Europa.

În acest context, un raport al Curții de Conturi din Grecia, publicat în 2024, a constatat că supravegherea plajelor neamenajate este rareori realizată corespunzător. Amenzile sunt aplicate cu întârzieri de ani de zile, unele afaceri închise continuă să funcționeze, iar controalele sunt efectuate manual, în locul utilizării dronelor care ar putea evalua mai precis suprafețele ocupate ilegal pe plajă.

Amenzi pentru încălcarea regulilor pe plajele din Grecia în 2026

Plănuiești o vacanță la plajă în Grecia în această vară? Noile reguli aplicate pe peste 250 de plaje grecești ar putea schimba modul în care turiștii se bucură de litoralul faimos al țării. Vizitatorii vor trebui să renunțe la șezlonguri și să folosească simple prosoape de plajă, deoarece autoritățile elimină diverse amenajări de pe coastă, inclusiv șezlonguri, umbrele, boxe și chioșcuri.

Interdicția privind șezlongurile pe plajele din Grecia în 2026 face parte dintr-un efort mai amplu de protejare a peisajelor naturale și de reducere a efectelor supraturismului. Astfel, turiștii trebuie să fie pregătiți pentru zile de plajă mai simple și mai prietenoase cu mediul.

Ministerul Mediului din Grecia a adoptat recent o măsură care interzice amplasarea șezlongurilor, umbrelor și a altor structuri temporare pe 251 de plaje. Decizia face parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a utilizării necontrolate a plajelor, în special în zonele protejate și sensibile din punct de vedere ecologic.

De la introducerea măsurii, echipele de intervenție au fost văzute demontând chioșcuri de plajă și eliminând alte obiecte considerate periculoase pentru mediu sau care pot reprezenta un risc de incendiu.

Autoritățile au intensificat și controalele, iar pe parcursul sezonului estival sunt așteptate verificări mai stricte. Afacerile care nu respectă regulile riscă amenzi semnificative sau chiar pierderea licențelor de funcționare.

Litoralul Greciei se întinde pe mai mult de 13.000 de kilometri. Pe lângă istoria sa bogată și mitologia celebră, una dintre principalele atracții ale țării sunt plajele sale spectaculoase. Peste 35 de milioane de turiști vizitează Grecia în fiecare an, iar mulți dintre ei petrec cel puțin o zi la plajă în timpul vacanței.

Totuși, de acum înainte, în multe destinații, turiștii vor trebui să se mulțumească să facă plajă pe un prosop.

Deși turismul aduce beneficii importante economiei, impactul asupra mediului poate fi semnificativ. Turismul excesiv afectează habitatele naturale, consumă resurse și contribuie la poluarea ecosistemelor locale. În unele dintre cele mai populare destinații, aglomerația și dezvoltarea comercială excesivă au provocat deja eroziunea plajelor și degradarea habitatelor naturale.

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