Ce nu ai voie să iei de pe plajele din Grecia. Amenzile pot ajunge la 1.000 de euro

Grecia continuă să fie una dintre alegerile principale ale românilor pentru concedii. Chiar și așa, puțini vizitatori sunt conștienți că unele obiecte luate ca amintire de pe plajă pot atrage sancțiuni serioase.

În anumite regiuni, luarea de pietre, scoici sau alte elemente din natură este strict interzisă. Prin urmare, încălcarea acestor reguli poate fi sancționată cu amenzi usturătoare.

Autoritățile din Grecia au intensificat controalele pentru a proteja anumite plaje renumite, afectate de fluxul ridicat de turiști care iau cu ei „suveniruri” naturale. Chiar dacă astfel de gesturi pot părea inofensive, în timp ele contribuie la degradarea unor zone emblematice ale țării.

Amendă de 1.000 de euro pentru o piatră

Un exemplu cunoscut este insula Skiathos, unde se află celebra plajă Lalaria Beach. Locul este apreciat pentru pietricelele albe, fin rotunjite, și pentru spectaculoasele formațiuni de stâncă, care atrag în fiecare an numeroși vizitatori.

În ultimii ani, numărul mare de turiști care au luat pietricele de pe plajă a determinat autoritățile să impună reguli mai stricte. În prezent, colectarea pietrelor albe de pe plaja Lalaria Beach este interzisă. Mai mult, cei care încalcă această regulă riscă amenzi de până la 1.000 de euro.

Pe lângă conservarea aspectului natural al zonei, această regulă are și o componentă de siguranță. Experții atrag atenția că îndepărtarea repetată a pietrelor poate accelera procesul de eroziune și poate favoriza instabilitatea falezelor, crescând riscul de alunecări de teren în anumite sectoare.

În Thassos, turiștii sunt îndemnați să nu colecteze pietre de pe plajă

Un alt loc foarte cunoscut unde turiștii sunt avertizați să nu ia cu ei pietre ca suvenir este Marble Beach, situată pe insula Thassos. Plaja atrage vizitatori din toată lumea datorită pietrișului alb, cu aspect de marmură. Acesta oferă apei acea culoare turcoaz intensă, devenită virală pe platformele de social media.

Chiar dacă nu este impusă o amendă clară, așa cum se întâmplă în Lalaria Beach, autoritățile locale și cei din turism îi îndeamnă pe vizitatori să lase pietrele de marmură la locul lor pe Marble Beach (Saliara Beach). Acestea sunt elementul definitoriu al plajei. Dispariția lor în timp ar putea modifica în mod vizibil peisajul natural al zonei.

Experții în mediu atrag atenția că această practică apare frecvent în zonele turistice foarte vizitate. Chiar și atunci când fiecare vizitator ia doar câteva pietricele, efectul cumulat, pe termen lung, poate duce la modificări semnificative ale peisajului natural.

Obiecte care nu ar trebui luate de pe plajele din Grecia

Pe lângă pietre, autoritățile atrag atenția că nu este permisă nici colectarea scoicilor, a nisipului, a coralilor sau a fragmentelor de corali, precum și a altor elemente naturale din arii protejate ori a bucăților de rocă din zone cu valoare geologică deosebită.

Toate aceste componente joacă un rol important în menținerea echilibrului ecosistemelor locale și reprezintă o parte esențială a patrimoniului natural al destinațiilor turistice.

Turiștii riscă amenzi și pentru fumatul în zone nepermise

Îndepărtarea pietrelor de pe plaja Lalaria Beach nu este singura situație sancționată de autoritățile din Grecia.

În ultimii ani, legislația privind protecția mediului și siguranța publică a fost înăsprită. Turiștii care fumează în zone interzise de pe plaje, mai ales în apropierea pădurilor, a vegetației uscate sau în ariile naturale protejate, pot fi amendați cu sume de până la 300 de euro.

Aceeași măsură se aplică și celor care aruncă mucuri de țigară pe plajă sau în natură. Autoritățile avertizează că acestea contribuie semnificativ la poluare și pot declanșa incendii, mai ales în perioadele caniculare.

Totodată, campingul în afara zonelor amenajate este interzis. Persoanele care montează corturi pe plaje sau campează în locuri neautorizate pot primi amenzi de aproximativ 300 de euro.

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