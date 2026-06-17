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Cu câți bani se închiriază un șezlong în Eforie Nord și cu cât în Grecia, la început de sezon. Diferența este uriașă

De: Irina Vlad 17/06/2026 | 16:14
Cu câți bani se închiriază un șezlong în Eforie Nord și cu cât în Grecia, la început de sezon. Diferența este uriașă
Cu câți bani se închiriază un șezlong în Eforie Nord și cu cât în Grecia, la început de sezon. Diferența este uriașă
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La începutul sezonului estival, plajele de pe litoralul românesc încă își așteaptă turiștii, în timp ce plajele din Grecia sunt deja pline de români. Noi vă spunem cu câți bani se închiriază un șezlong în Eforie Nord și cu cât în Grecia, la început de sezon. Diferența este uriașă.

La jumătatea lunii iulie, majoritatea plajelor de pe litoralul românesc sunt aproape goale. Comercianții de la malul mării s-au pregătit pentru a întâmpina turiștii, au amenajat plajele, au deschis terasele și restaurantele, unii dintre ei chiar au investit în șezlonguri noi, însă umbrelele rămân încă strânse. Tarifele mari de la cazare și costul ridicat al unui sejur pe litoralul românesc îi fac pe mulți dintre români să aleagă vacanțe în Grecia, Bulgaria sau Turcia.

sursă foto: Facebook

Cât costă să închirieri un șezlong în Eforie Nord și Grecia

Prețul unui șezlong de închiriat în Eforie Nord pornește de la 25 de lei. În Grecia, în funcție de zonă, plajă și facilități, prețul unui șezlong de închiriat pornește de la 10-15 euro. Pe multe plaje, comercinații preferă să ofere șezlongurile gratis, dar impun o consumație minimă de 20-35 de euro. Pe o plajă din regiunea Peloponez, setul de două șezlonguri din lemn costă 35 de euro, în timp ce două șezlonguri din aluminiu costă 20 de euro.  în timp ce pe insule sau plajele populare, eglomerate sau exclusiviste, prețurile pot trece de 30-35 de euro.

Totuși, turiștii care plănuiesc să-și petreacă vacanța pe vreo insulă exclusivistă din Grecia trebuie să fie pregătiți pentru prețurile practicate în acest sezon. Spre exemplu, dacă se oprează pentru o plajă privată, prețul pentru un set de șezlonguri pornește de la 40 de euro. Și în acest an, Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de turiștii români, îndeosebi pentru experinețele de vacanță pe care le pot trăi, pentru gastronomia mediteraneană, dar și pentru plajele  cu nisipi fin și ape turcoaz.

sursă foto: Facebook

„Așa cum probabil știi deja, Peleponezul este plin de plaje minunate (amenajate și organizate sau sălbatice), astfel încât fiecare își poate petrece zilele la plajă exact așa cum îi place. Tu ce tip de plaje preferi? Crezi că o consumație de 20-35 euro pentru un set de șezlonguri + umbrelă este un preț corect pentru o zi de plajă în Grecia?”, este mesajul postat de un turist pe Forum Grecia.

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