Acasă » Știri » Cât costă o săptămână de vacanță în Thassos. O influenceriță din România a dezvăluit prețurile reale

Cât costă o săptămână de vacanță în Thassos. O influenceriță din România a dezvăluit prețurile reale

De: Denisa Crăciun 15/06/2026 | 17:00
Prețuri Thassos (sursa Foto: Pexels)
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sezonul estival a început, iar plajele din țara noastră și nu numai au fost luate cu asalt de turiști. În această perioadă toate sunt mai scumpe, de la cazare, mâncare și până la atracții. Cu toate acestea, vacanțele sunt de neoprit, iar o influenceriță româncă a dezvăluit cât a costat o săptămână în Thassos, Grecia.

Diana Mocanu este o celebră influenceriță din România. Aceasta este pasionată de călătorit, iar în urmă cu ceva timp a fost în vacanță în Thassos, în Grecia, un loc preferat de turiști. Ea a mărturisit pe rețelele de socializare cât a plătit pentru o săptămână întreagă. În prețul final este inclusă cazarea, mâncarea, activitățile și benzina.

Cât costă o săptămână în Thassos în sezon estival

Grecia este renumită pentru plajele albastre superbe, mâncarea bună și atmosfera de vacanță. Din acest motiv, se află în topul destinațiilor preferate de români. Diana Mocanu, o celebră influenceriță româncă a petrecut șapte zile în Thassos și a dezvăluit pe rețelele de socializare cât a costat-o sejurul.

Ea a povestit pe pagina sa de Instagram faptul că a plecat din București cu mașina, alături de prietenii ei. Influencerița a plătit 2.000 de lei pentru cazare, 1.600 de lei pentru mâncare, 300 de lei pentru drumul până în Thassos, iar pentru diversele activități nici mai mult, nici mai puțin de 500 de lei. Astfel, suma totală a fost de aproximativ 4.400 de lei de persoană.

Cât ne-a costat o săptămână în Thassos? Noi am plecat din București, 4 persoane per mașină și cheltuielile mele au fost: 2.000 lei pe cazare, 1.600 lei pe mâncare, 300 lei pe drum, 500 lei pe activități. În total, aproximativ 4.400 lei de persoană pentru o săptămână întreagă în Thassos, a povestit Diana Mocanu pe Instagram.

Grecia, în topul preferințelor românilor în materie de vacanțe

Tot mai mulți români aleg să meargă în vacanță în Grecia. Pe lângă faptul că este aproape de România, costurile reduse și plajele superbe adună în fiecare an mii de turiști. Potrivit Grecia de Weekend, cel mai bun mod de a ajunge în Republica Elenă este cu mașina. Totuși, cei care vor să meargă vara aceasta trebuie să știe că s-au implementat noi reguli:

-Schengen: deși nu este o schimbare specifică pentru 2026, este important de reamintit că nu mai există control sistematic la frontierele RO‑BG și BG‑GR, însă pot apărea verificări ocazionale, aglomerație, taxe de pod sau controale rutiere;
-Vigneta/ Taxa de drum zilnică pentru Bulgaria: costă aproximativ €4,09 și este utilă pentru tranzit rapid.
-Egnatia Odos (Grecia): autostradă aflată în concesiune privată, cu taxe pe tronsoane; suma totală depinde de ruta exactă și de ieșirile folosite.
-Preț combustibil în România: benzină 95 ~ €1,78/L, motorină ~ €1,82/L.

VEZI ȘI: Destinația preferată de turiști nu este disponibilă în această vară. Care este motivul

Locul din Grecia care nu este aglomerat în vacanța de vară. Este la 45 de minute de Atena

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Știri
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru care tânărul de 25 de ani și-a ucis mama
Știri
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru…
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Mediafax
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală”
Gandul.ro
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Adevarul
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat...
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Parteneri
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical...
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie de 600 de ani
Click.ro
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie...
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de anunț! Ce i-a cerut Nicușor Dan
Digi 24
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de...
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală”
Gandul.ro
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție...
ULTIMA ORĂ
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Gigi Burger dezvăluie ce tensiuni au existat în culise după marea finală Survivor. Ce nu s-a văzut ...
Gigi Burger dezvăluie ce tensiuni au existat în culise după marea finală Survivor. Ce nu s-a văzut la televizor: “El consideră că i s-a făcut o nedreptate”
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru ...
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru care tânărul de 25 de ani și-a ucis mama
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Gestul făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul ...
Gestul făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Cele 2 zodii care au parte de un nou început. Luna Nouă în Gemeni le schimbă cursul vieții
Cele 2 zodii care au parte de un nou început. Luna Nouă în Gemeni le schimbă cursul vieții
Vezi toate știrile