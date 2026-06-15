Cât costă o săptămână de vacanță în Thassos. O influenceriță din România a dezvăluit prețurile reale

Sezonul estival a început, iar plajele din țara noastră și nu numai au fost luate cu asalt de turiști. În această perioadă toate sunt mai scumpe, de la cazare, mâncare și până la atracții. Cu toate acestea, vacanțele sunt de neoprit, iar o influenceriță româncă a dezvăluit cât a costat o săptămână în Thassos, Grecia.

Diana Mocanu este o celebră influenceriță din România. Aceasta este pasionată de călătorit, iar în urmă cu ceva timp a fost în vacanță în Thassos, în Grecia, un loc preferat de turiști. Ea a mărturisit pe rețelele de socializare cât a plătit pentru o săptămână întreagă. În prețul final este inclusă cazarea, mâncarea, activitățile și benzina.

Cât costă o săptămână în Thassos în sezon estival

Grecia este renumită pentru plajele albastre superbe, mâncarea bună și atmosfera de vacanță. Din acest motiv, se află în topul destinațiilor preferate de români. Diana Mocanu, o celebră influenceriță româncă a petrecut șapte zile în Thassos și a dezvăluit pe rețelele de socializare cât a costat-o sejurul.

Ea a povestit pe pagina sa de Instagram faptul că a plecat din București cu mașina, alături de prietenii ei. Influencerița a plătit 2.000 de lei pentru cazare, 1.600 de lei pentru mâncare, 300 de lei pentru drumul până în Thassos, iar pentru diversele activități nici mai mult, nici mai puțin de 500 de lei. Astfel, suma totală a fost de aproximativ 4.400 de lei de persoană.

Cât ne-a costat o săptămână în Thassos? Noi am plecat din București, 4 persoane per mașină și cheltuielile mele au fost: 2.000 lei pe cazare, 1.600 lei pe mâncare, 300 lei pe drum, 500 lei pe activități. În total, aproximativ 4.400 lei de persoană pentru o săptămână întreagă în Thassos, a povestit Diana Mocanu pe Instagram.

Grecia, în topul preferințelor românilor în materie de vacanțe

Tot mai mulți români aleg să meargă în vacanță în Grecia. Pe lângă faptul că este aproape de România, costurile reduse și plajele superbe adună în fiecare an mii de turiști. Potrivit Grecia de Weekend, cel mai bun mod de a ajunge în Republica Elenă este cu mașina. Totuși, cei care vor să meargă vara aceasta trebuie să știe că s-au implementat noi reguli:

-Schengen: deși nu este o schimbare specifică pentru 2026, este important de reamintit că nu mai există control sistematic la frontierele RO‑BG și BG‑GR, însă pot apărea verificări ocazionale, aglomerație, taxe de pod sau controale rutiere;

-Vigneta/ Taxa de drum zilnică pentru Bulgaria: costă aproximativ €4,09 și este utilă pentru tranzit rapid.

-Egnatia Odos (Grecia): autostradă aflată în concesiune privată, cu taxe pe tronsoane; suma totală depinde de ruta exactă și de ieșirile folosite.

-Preț combustibil în România: benzină 95 ~ €1,78/L, motorină ~ €1,82/L.

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Locul din Grecia care nu este aglomerat în vacanța de vară. Este la 45 de minute de Atena