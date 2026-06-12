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Destinația preferată de turiști nu este disponibilă în această vară. Care este motivul

De: Denisa Crăciun 12/06/2026 | 10:32
Destinația preferată de turiști nu este disponibilă în această vară. Care este motivul
Plaja Navagio/ sursa foto:pexels
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Vacanțele din vara acestui an au început oficial. Turiștii aleg să se relaxeze pe plajă, iar una dintre cele mai apreciate destinații rămâne Grecia. Totuși, o plajă cunoscută în rândul vizitatorilor nu este disponibilă. Abia în luna octombrie accesul va fi permis. 

Una dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia are accesul restricționat până la finalul lunii octombrie. Astfel, turiștii care aveau în plan să ajungă la plaja Navagio din insula Zakynthos trebuie să știe că nu pot face plajă. Autoritățile mențin restricțiile din cauza pericolului de prăbușiri de stânci.

De ce nu pot turiștii să meargă la plaja Navagio din Grecia

Plaja Navagio din insula grecească Zakynthos este cea mai instagramabilă destinație din zona mediteraneană. Acolo, turiștii pot vedea epava ruginită „Panagiotis”. Cu toate că este un loc preferat de călători, în această vară restricțiile continuă. Oficialii au anunțat că până cel puțin pe data de 31 octombrie 2026, turiștii nu pot vizita plaja. Principalul motiv este riscul de prăbușiri de stânci. Golful Navagio este înconjurat de pereți calcaroși cu înălțimi de până la 200 de metri, iar din punct de vedere geologic sunt considerați instabili.

Autoritatea greacă pentru protecție împotriva cutremurelor și dezastrelor (EPPO) a efectuat mai multe verificări de-a lungul timpului și au constatat riscuri semnificative de alunecări de teren. De asemenea, nu este prima dată când plaja este închisă. În anul 2018, șapte persoane au fost rănite în urma unor prăbușiri. În anul 2022, un cutremur a declanșat alunecări de teren serioase.

Ce nu mai pot face turiștii și ambarcațiunile la plaja Navagio

Călătorii nu au voie să meargă pe plajă și nici să înoate în golf. Pe de altă parte, ambarcațiunile trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de coastă. Operațiunile de salvare sunt excepții. Persoanele care nu respectă regulile vor fi sancționate administrativ. Ministrul grec al turismului, Vassilis Kikilias, spune că a luat decizia pentru siguranța turiștilor.

Cu toate acestea, cei care ajung aici pot vedea de la distanță epava, dar mai pot admira și golful de la punctul de belvedere aflat deasupra stâncilor, cu condiția ca barierele de protecție să fie finalizate la timp.

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