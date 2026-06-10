Acasă » Știri » Stupoare pentru o familie care s-a dus în vacanță în Tunisia. Ce au descoperit la hotel, după ce au plătit 4.000 de lire

Stupoare pentru o familie care s-a dus în vacanță în Tunisia. Ce au descoperit la hotel, după ce au plătit 4.000 de lire

De: Elisa Tîrgovățu 10/06/2026 | 10:42
Stupoare pentru o familie care s-a dus în vacanță în Tunisia. Ce au descoperit la hotel, după ce au plătit 4.000 de lire
Stupoare pentru o familie care s-a dus în vacanță în Tunisia. Ce au descoperit la hotel, după ce au plătit 4.000 de lire / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O vacanță în familie s-a transformat într-o surpriză neplăcută pentru o turistă britanică. Planurile au fost date peste cap imediat după ce femeia a ajuns la hotel.

Ceea ce trebuia să fie o vacanță relaxantă în Tunisia s-a transformat rapid într-o experiență neașteptată pentru o femeie din Marea Britanie, aflată în concediu alături de familie.

Tracy Haslam a plecat în călătorie împreună cu cele două fiice și cei șase nepoți. Însă, odată ajunsă la hotelul de patru stele unde făcuse rezervarea, a observat ceva care a pus-o imediat pe gânduri. Potrivit declarațiilor sale, în complex se aflau numeroși vârstnici, mulți dintre ei deplasându-se în scaune rulante, fiind asistați de personal medical.

Nedumerită de situație, turista a cerut explicații conducerii hotelului. În urma discuției cu un manager, aceasta a aflat că o parte a complexului era utilizată pentru îngrijirea persoanelor în vârstă, informație care, spune ea, i-a schimbat complet percepția asupra vacanței.

Mai mult decât atât, turista ar fi observat persoane în vârstă care prezentau semne de demență. Femeia afirmă că acestea se aflau foarte aproape de locul unde stătea împreună cu familia, trecând frecvent prin zonă la intervale scurte. Din cauza acestui context, ea spune că atât ea, cât și cei apropiați s-au simțit incomod pe durata sejurului.

Sursa foto: express.co.uk

Tracy spune că, dacă ar fi cunoscut dinainte contextul, nu ar fi ales acea cazare, considerând că nu era un mediu potrivit pentru o vacanță petrecută împreună cu copiii. După încheierea sejurului, femeia a decis să înainteze o reclamație către agenția de turism prin intermediul căreia și-a făcut rezervarea.

„Cea mai mare plângere a mea este legată de căminul de bătrâni, pentru că nu aș fi rezervat niciodată acel hotel dacă aș fi știut situația. Nu discriminez persoanele în vârstă, dar câțiva dintre ei erau verbali, așa că treceau pe lângă noi plângând verbal. Nu este un adecvat pentru copii”, a spus femeia, potrivit express.co.uk

Cum a reacționat agenția de turism

Plângerea turistei nu ar fi fost considerată suficientă pentru despăgubiri. Cu toate acestea, după apariția cazului în presă, agenția și-a cerut scuze familiei și a anunțat că a oferit rambursarea integrală a vacanței.

„Ne pare foarte rău că experiența doamnei Haslam și a familiei sale la hotelul din Tunisia nu a fost la nivelul standardelor noastre obișnuite ridicate. Investigăm problemele semnalate ca prioritate și am scos hotelul din vânzare pe durata acestei investigații.

Am luat legătura cu doamna Haslam pentru a-i oferi scuzele noastre și rambursarea integrală a costului cazării sale”, a declarat un purtăror de cuvânt al agenției de turism.

CITEȘTE ȘI: Destinația de vacanță care îți oferă 20.000 de euro. Ce trebuie să faci pentru a pleca acasă cu banii

Marilu Dobrescu, „țepuită” în vacanță. Și-a ieșit din minți când a aflat

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Știri
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Știri
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un bilet de autobuz!
Mediafax
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un...
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său
Adevarul
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost...
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să...
Parteneri
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este regula pe care o respectă zilnic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Click.ro
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în care a operat peste 900 de zboruri
Digi 24
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în...
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut...
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
go4it.ro
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale...
ULTIMA ORĂ
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat ...
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat au fost duși de urgență la spital
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Vezi toate știrile