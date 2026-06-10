Stupoare pentru o familie care s-a dus în vacanță în Tunisia. Ce au descoperit la hotel, după ce au plătit 4.000 de lire

O vacanță în familie s-a transformat într-o surpriză neplăcută pentru o turistă britanică. Planurile au fost date peste cap imediat după ce femeia a ajuns la hotel.

Ceea ce trebuia să fie o vacanță relaxantă în Tunisia s-a transformat rapid într-o experiență neașteptată pentru o femeie din Marea Britanie, aflată în concediu alături de familie.

Tracy Haslam a plecat în călătorie împreună cu cele două fiice și cei șase nepoți. Însă, odată ajunsă la hotelul de patru stele unde făcuse rezervarea, a observat ceva care a pus-o imediat pe gânduri. Potrivit declarațiilor sale, în complex se aflau numeroși vârstnici, mulți dintre ei deplasându-se în scaune rulante, fiind asistați de personal medical.

Nedumerită de situație, turista a cerut explicații conducerii hotelului. În urma discuției cu un manager, aceasta a aflat că o parte a complexului era utilizată pentru îngrijirea persoanelor în vârstă, informație care, spune ea, i-a schimbat complet percepția asupra vacanței.

Mai mult decât atât, turista ar fi observat persoane în vârstă care prezentau semne de demență. Femeia afirmă că acestea se aflau foarte aproape de locul unde stătea împreună cu familia, trecând frecvent prin zonă la intervale scurte. Din cauza acestui context, ea spune că atât ea, cât și cei apropiați s-au simțit incomod pe durata sejurului.

Tracy spune că, dacă ar fi cunoscut dinainte contextul, nu ar fi ales acea cazare, considerând că nu era un mediu potrivit pentru o vacanță petrecută împreună cu copiii. După încheierea sejurului, femeia a decis să înainteze o reclamație către agenția de turism prin intermediul căreia și-a făcut rezervarea.

„Cea mai mare plângere a mea este legată de căminul de bătrâni, pentru că nu aș fi rezervat niciodată acel hotel dacă aș fi știut situația. Nu discriminez persoanele în vârstă, dar câțiva dintre ei erau verbali, așa că treceau pe lângă noi plângând verbal. Nu este un adecvat pentru copii”, a spus femeia, potrivit express.co.uk

Cum a reacționat agenția de turism

Plângerea turistei nu ar fi fost considerată suficientă pentru despăgubiri. Cu toate acestea, după apariția cazului în presă, agenția și-a cerut scuze familiei și a anunțat că a oferit rambursarea integrală a vacanței.

„Ne pare foarte rău că experiența doamnei Haslam și a familiei sale la hotelul din Tunisia nu a fost la nivelul standardelor noastre obișnuite ridicate. Investigăm problemele semnalate ca prioritate și am scos hotelul din vânzare pe durata acestei investigații. Am luat legătura cu doamna Haslam pentru a-i oferi scuzele noastre și rambursarea integrală a costului cazării sale”, a declarat un purtăror de cuvânt al agenției de turism.

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