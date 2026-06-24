Alertă în Spania! Mai multe plaje s-au închis din cauza bacteriei Vibrio, ”mâncătoarea de țesuturi”

În fiecare vară, milioane de români aleg să își petreacă vacanța pe litoral, iar Spania se află printre destinațiile preferate datorită plajelor spectaculoase, climei plăcute și numeroaselor atracții turistice. Totuși, specialiștii atrag atenția asupra unei probleme care devine din ce în ce mai îngrijorătoare în mai multe zone de coastă și anume răspândirea bacteriei Vibrio, un microorganism asociat cu infecții grave și favorizat de creșterea temperaturilor.

Bacteria Vibrio trăiește în mod natural în apele marine și salmastre, în special în zonele unde râurile se varsă în mare. Odată cu încălzirea apelor, condițiile pentru dezvoltarea acesteia devin tot mai favorabile, iar experții avertizează că numărul cazurilor de infectare ar putea crește în următorii ani.

Ce afecțiuni creează bacteriile

Potrivit specialiștilor, anumite tulpini ale acestei bacterii pot provoca afecțiuni digestive după consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate. În același timp, infecția se poate produce și prin contactul apei contaminate cu răni sau zgârieturi deschise.

Printre cele mai cunoscute specii se numără Vibrio vulnificus și Vibrio parahaemolyticus, bacterii care, în situații severe, pot provoca complicații serioase. Medicii avertizează că infecțiile netratate la timp pot afecta rapid țesuturile și, în cazuri extreme, pot duce la septicemie, o afecțiune care pune viața în pericol.

Autoritățile europene din domeniul sănătății monitorizează atent evoluția fenomenului, mai ales în timpul verii, când temperaturile ridicate și apele puțin adânci favorizează multiplicarea microorganismelor.

Experții consideră că situația este strâns legată de schimbările climatice. Marea Mediterană se numără printre regiunile care se încălzesc cel mai rapid la nivel global, iar temperaturile ridicate, poluarea și modificările nivelului de salinitate creează un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor.

Deși riscul pentru turiști rămâne redus în majoritatea situațiilor, specialiștii recomandă evitarea intrării în apă dacă există răni deschise și consumul exclusiv de fructe de mare preparate corespunzător.

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