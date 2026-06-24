Acasă » Știri » Alertă în Spania! Mai multe plaje s-au închis din cauza bacteriei Vibrio, ”mâncătoarea de țesuturi”

Alertă în Spania! Mai multe plaje s-au închis din cauza bacteriei Vibrio, ”mâncătoarea de țesuturi”

De: Andreea Stăncescu 24/06/2026 | 19:24
Alertă în Spania! Mai multe plaje s-au închis din cauza bacteriei Vibrio, ”mâncătoarea de țesuturi”
Probleme pe plajele din Spania / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În fiecare vară, milioane de români aleg să își petreacă vacanța pe litoral, iar Spania se află printre destinațiile preferate datorită plajelor spectaculoase, climei plăcute și numeroaselor atracții turistice. Totuși, specialiștii atrag atenția asupra unei probleme care devine din ce în ce mai îngrijorătoare în mai multe zone de coastă și anume răspândirea bacteriei Vibrio, un microorganism asociat cu infecții grave și favorizat de creșterea temperaturilor.

Bacteria Vibrio trăiește în mod natural în apele marine și salmastre, în special în zonele unde râurile se varsă în mare. Odată cu încălzirea apelor, condițiile pentru dezvoltarea acesteia devin tot mai favorabile, iar experții avertizează că numărul cazurilor de infectare ar putea crește în următorii ani.

Sursa foto: Pexels

Ce afecțiuni creează bacteriile

Potrivit specialiștilor, anumite tulpini ale acestei bacterii pot provoca afecțiuni digestive după consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate. În același timp, infecția se poate produce și prin contactul apei contaminate cu răni sau zgârieturi deschise.

Printre cele mai cunoscute specii se numără Vibrio vulnificus și Vibrio parahaemolyticus, bacterii care, în situații severe, pot provoca complicații serioase. Medicii avertizează că infecțiile netratate la timp pot afecta rapid țesuturile și, în cazuri extreme, pot duce la septicemie, o afecțiune care pune viața în pericol.

Autoritățile europene din domeniul sănătății monitorizează atent evoluția fenomenului, mai ales în timpul verii, când temperaturile ridicate și apele puțin adânci favorizează multiplicarea microorganismelor.

Experții consideră că situația este strâns legată de schimbările climatice. Marea Mediterană se numără printre regiunile care se încălzesc cel mai rapid la nivel global, iar temperaturile ridicate, poluarea și modificările nivelului de salinitate creează un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor.

Deși riscul pentru turiști rămâne redus în majoritatea situațiilor, specialiștii recomandă evitarea intrării în apă dacă există răni deschise și consumul exclusiv de fructe de mare preparate corespunzător.

CITEȘTE ȘI: Alertă pentru românii care merg în Grecia. Zonele unde se fură bani și bagaje din mașini

Stațiunea din România unde o saramură de macrou costă doar 12 lei. Turiștii stau la cozi uriașe

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lora, în lacrimi la emisiunea lui Denise Rifai. A vorbit despre cel mai traumatizant moment din viața ei
Știri
Lora, în lacrimi la emisiunea lui Denise Rifai. A vorbit despre cel mai traumatizant moment din viața ei
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la Costinești, în perioada festivalului Beach, Please!
Știri
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la Costinești, în perioada festivalului…
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
PSD somează USR să înceteze „sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional: „Rotativa” este un tertip meschin care maschează disperarea
Gandul.ro
PSD somează USR să înceteze „sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional: „Rotativa”...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum...
A mers la cel mai ieftin all-inclusive din Turcia și a avut o surpriză uriașă: „Realitatea m-a șocat. M-am trezit cu o ușoară toxiinfecție alimentară”
Adevarul
A mers la cel mai ieftin all-inclusive din Turcia și a avut o...
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
De ce și-a distrus Codruța Filip rochia de mireasă. Artista, în lacrimi în studioul de înregistrări: „A fost oricum dureros”
Click.ro
De ce și-a distrus Codruța Filip rochia de mireasă. Artista, în lacrimi în studioul de...
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea
Digi 24
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a...
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Computer de bicicletă la doar 25 de lei la Lidl: care este condiția
go4it.ro
Computer de bicicletă la doar 25 de lei la Lidl: care este condiția
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
PSD somează USR să înceteze „sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional: „Rotativa” este un tertip meschin care maschează disperarea
Gandul.ro
PSD somează USR să înceteze „sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional: „Rotativa” este un...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Lora, în lacrimi la emisiunea lui Denise Rifai. A vorbit despre cel mai traumatizant moment din viața ...
Lora, în lacrimi la emisiunea lui Denise Rifai. A vorbit despre cel mai traumatizant moment din viața ei
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la Costinești, în perioada festivalului Beach, ...
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la Costinești, în perioada festivalului Beach, Please!
Soția lui George Simion, însărcinată pentru a doua oară! Liderul AUR a făcut anunțul, în direct, ...
Soția lui George Simion, însărcinată pentru a doua oară! Liderul AUR a făcut anunțul, în direct, la Marius Tucă Show
Adrian Sînă s-a zbenguit pe pietonală cu o mână de puștoaice! Cum l-am filmat pe artist în timp ...
Adrian Sînă s-a zbenguit pe pietonală cu o mână de puștoaice! Cum l-am filmat pe artist în timp ce zvonurile divorțului de Anca Serea au luat amploare
(P) Cum să asortezi pantofii și geanta de vară? Ghid de la Wojas
(P) Cum să asortezi pantofii și geanta de vară? Ghid de la Wojas
(P) Info trafic: rolul informațiilor rutiere în mobilitatea modernă și siguranța participanților ...
(P) Info trafic: rolul informațiilor rutiere în mobilitatea modernă și siguranța participanților la trafic
Vezi toate știrile