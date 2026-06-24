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Alertă pentru românii care merg în Grecia. Zonele unde se fură bani și bagaje din mașini

De: Emanuela Cristescu 24/06/2026 | 13:20
Alertă pentru românii care merg în Grecia. Zonele unde se fură bani și bagaje din mașini
Alertă pentru românii care merg în Grecia. Zonele unde se fură bani și bagaje din mașini
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Sezonul estival a început cu o adevărată lovitură pentru mii de români care au plecat să se relaxeze pe plajele din Grecia. Destinațiile preferate de aceștia au devenit teatrul unor jafuri de-a dreptul uluitoare. Hoții acționează la pont în parcările de lângă plaje și în marile orașe, lăsând zeci de familii fără bani, valize și bunuri de valoare în doar câteva minute de neatenție.

Unul dintre cele mai grave cazuri s-a petrecut în Peloponez, unde o familie a avut parte de un șoc total când s-a întors de la plaja Kalogria. Oamenii au găsit autoturismul complet golit, deși nu existau urme vizibile de forțare.

„Când am ajuns la mașină, după o zi de plajă, am observat că mașina era descuiată și că torpedoul era deschis. Când am ajuns la cazare ne-am dat seama că ne lipseau cei 750 de euro rămași în mașină, în rucsac”, au spus aceștia.

Alertă pentru românii care merg în Grecia

Păgubiții au povestit că atacul a fost extrem de precis. Autorii au luat doar sumele în cash și cardul de memorie al camerei video auto, lăsând documentele intacte. Ulterior, interacțiunea cu oamenii legii din Grecia a fost o altă experiență neplăcută.

„Am stat acolo mai mult de o oră ca să răspundem de 15 ori la întrebarea: „Sunteți sigur că ați fost jefuiți?” La final ni s-a spus că ei nu pot face nimic, chiar dacă au recunoscut că au fost o mulțime de cazuri”, au povestit românii.

Român jefuit în Grecia/ sursa foto: TikTok
Român jefuit în Grecia/ sursa foto: TikTok

Nici brațul Kassandra din celebra peninsulă Halkidiki nu mai este o zonă sigură. Un alt român a fost ținta unei grupări de infractori pe plaja Posidi, aceștia folosind tehnologie de ultimă generație pentru a bloca închiderea centralizată.

„Aveți grijă pe plaja Posidi că am fost furat din mașină de bani și carduri. Mașina a fost deschisă cu un dispozitiv pentru că eu am încuiat-o din telecomandă și am verificat portiera”, au spus ei.

Situația e îngrijorătoare

Reprezentanții comunităților online trag un semnal de alarmă major și spun că fenomenul a scăpat de sub control încă de la începutul verii.

„Suntem abia în iunie și am văzut deja cel puțin cinci cazuri. După atâția ani de furturi, proprietarii de afaceri și autoritățile ar trebui să pună presiune pentru suplimentarea numărului de agenți și pentru creșterea siguranței în zonă”, au anunțat aceștia.

Situația este critică și în zonele urbane. Un clip devenit viral pe rețelele de socializare arată dezastrul lăsat în urmă de hoți pe un bulevard intens circulat din Salonic. O mașină plină cu bagaje a fost distrusă, iar proprietarii au rămas doar cu hainele de pe ei.

„Vacanță în Grecia, Salonic. Aveți grijă pe unde parcați mașinile, se fură tot. S-au luat toate bagajele, mergem în vacanță nud. Bine că ne-au lăsat din acte”, au spus alți români.

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