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Canicula schimbă calendarul școlar. Vacanţa de vară pentru elevi s-ar putea scurta

De: David Ioan 06/07/2026 | 23:00
Canicula schimbă calendarul școlar. Vacanţa de vară pentru elevi s-ar putea scurta
Foto: Pixabay
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Se discută tot mai serios posibilitatea reducerii vacanței de vară, măsură care ar implica schimbări în structura anului școlar. Contextul a fost creat de dificultățile întâmpinate la sesiunea de Bacalaureat, unde valul de caniculă a afectat capacitatea elevilor de a se concentra în timpul probelor scrise.

Temperaturile extrem de ridicate, alături de furtuni și inundații, au îngreunat desfășurarea examenelor. Elevii au resimțit nu doar presiunea firească a Bacalaureatului, ci și disconfortul termic accentuat din sălile de clasă. În unele centre de examen, măsurile de protecție au fost aplicate neuniform, ceea ce a generat nemulțumiri și diferențe majore între condițiile oferite candidaților.

Canicula schimbă calendarul școlar

Președintele Consiliului Național al Elevilor, Mihnea Haiduc, a explicat că este necesară reconfigurarea calendarului școlar și a examenelor, astfel încât elevii să nu mai fie expuși la temperaturi extreme. El a subliniat că situația din acest an a evidențiat lipsa unei aplicări unitare a măsurilor de confort termic, în special în mediul rural și în orașele mici, dar și în unele centre din Capitală.

„Pentru mulți dintre colegii mei și pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în acest an, această experiență nu a însemnat doar concentrarea pe subiectele de examen și presiunea firească pe care ar trebui să o implice în mod normal un astfel de test, ci și efortul suplimentar de a rezista timp de trei ore într-o sală de clasă supraîncălzită, cu un aer care, de multe ori, era greu de respirat, iar soluțiile care au fost găsite în anumite centre de examen au fost aplicate în mod inegal la nivelul întregii țări, deoarece, în ciuda adresei trimise de Comisia Națională de Bacalaureat către inspectoratele școlare județene cu câteva zile înainte de începerea probelor, prin care se solicitau măsuri de protecție și asigurarea confortului termic pentru candidați, căldura din multe centre de examen a fost insuportabilă.

Datele care au apărut în presă au arătat în mod clar că, mai ales în centrele de examen din mediul rural, aceste măsuri au fost aplicate în mod inegal, dar aceeași situație s-a înregistrat și în anumite orașe mai mici, ceea ce nu înseamnă însă că toate centrele de examen din Capitală, de exemplu, au fost dotate corespunzător, întrucât și de acolo au venit foarte multe plângeri din partea candidaților”, a explicat președintele Consiliului Național al Elevilor.

Se discută reducerea vacanței de vară

Printre soluțiile analizate se numără începerea cursurilor cu două săptămâni mai devreme, la începutul lunii septembrie, și finalizarea lor pe 10 iunie. Această modificare ar permite programarea examenelor naționale la mijlocul lunii iunie, înainte ca temperaturile să devină insuportabile. Totuși, nu există garanția că vremea va fi mai blândă în acea perioadă.

„Mergând mai departe, noi, cei implicați, vedem lucrurile astfel: nu am avea nicio obiecție ca școala să înceapă cu două săptămâni mai devreme, de exemplu pe 2 sau 3 septembrie, și să se termine pe 10 iunie, iar atunci examenele naționale ar putea fi programate la mijlocul lunii iunie”, a spus Mihnea Haiduc.

Conform ordinului de ministru, anul școlar 2026-2027 este programat să înceapă pe 7 septembrie 2026, cu încheierea cursurilor pe 4 iunie 2027 pentru elevii de clasa a XII-a și pe 11 iunie 2027 pentru cei de clasa a VIII-a. Modificările propuse ar necesita ajustări oficiale, însă discuțiile sunt deja deschise în contextul problemelor generate de caniculă.

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