Acasă » Știri » Orașul din România care le oferă copiilor 150 de lei lunar. Anunțul a fost făcut chiar de către Primărie!

Orașul din România care le oferă copiilor 150 de lei lunar. Anunțul a fost făcut chiar de către Primărie!

De: Elisa Tîrgovățu 06/07/2026 | 23:42
Orașul din România care le oferă copiilor 150 de lei lunar. Anunțul a fost făcut chiar de către Primărie!
Orașul din România care le oferă copiilor 150 de lei lunar. Anunțul a fost făcut chiar de către Primărie! / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Veste bună pentru copiii care practică sport într-un municipiu important din România. Aceștia vor putea beneficia de un sprijin financiar lunar. Autoritățile au decis acordarea unei sume de 150 de lei pentru plata abonamentelor sau a cotizațiilor către cluburile sportive la care aceștia sunt înscriși. Pentru ca ajutorul să fie acordat, există însă o condiție importantă. Clubul sportiv trebuie să fie situat în municipiul de reședință al beneficiarului.

Copiii din Brașov care practică un sport vor putea beneficia de un ajutor financiar lunar în valoare de 150 de lei. Suma este destinată achitării abonamentelor sau cotizațiilor către cluburile sportive la care sunt înscriși. Programul a fost anunțat de Primăria Brașov. Însă sprijinul este acordat doar în cazul în care clubul sportiv își desfășoară activitatea în municipiul de reședință.

Inițiativa, denumită „Sănătate prin Sport pentru Copii”, se adresează elevilor cu vârste între 6 și 18 ani, care sunt înscriși într-o unitate de învățământ și au domiciliul în Brașov. Prin acest proiect, autoritățile își propun să încurajeze participarea copiilor la activități sportive și să le ofere familiilor un sprijin pentru acoperirea costurilor legate de practicarea unui sport.

Sursa foto: Pexels

Copiii care vor primi 150 de lei lunar

Ajutorul financiar va fi acordat lunar și are ca scop acoperirea unei părți din costurile pe care copiii le au pentru participarea la activități sportive, fie că este vorba despre abonamente sau cotizații la cluburile unde sunt înscriși. Prin această măsură, autoritățile locale urmăresc să încurajeze un stil de viață activ în rândul celor mici și să sprijine dezvoltarea sportului de masă.

Voucherul în valoare de 150 de lei se adresează copiilor cu vârste între 6 și 18 ani, care urmează cursurile unei instituții de învățământ și au domiciliul în municipiul Brașov. Un criteriu important este faptul că banii pot fi utilizați doar pentru plata serviciilor oferite de cluburile sportive care își desfășoară activitatea în Brașov.

Condițiile impuse de autorități

Reprezentanții autorităților locale transmit că procedura de acordare a sprijinului financiar va fi una accesibilă și clară pentru părinți. Voucherul în valoare de 150 de lei va putea fi folosit pentru achitarea abonamentului sau a cotizației către clubul sportiv unde copilul este înscris.

„Fiecare copil eligibil va beneficia de un voucher sportiv în valoare de 150 de lei pe lună. Voucherul va fi utilizat la clubul sportiv la care este înscris, iar ulterior clubul va depune documentele necesare pentru decontarea sumelor prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială”, a spus George Scripcaru, primarul orașului, potrivit click.ro.

CITEȘTE ȘI: Lecții gratuite de înot pentru copiii din România. Când va începe programul național

David Popovici a făcut furori! Ipostaza inedită în care a apărut campionul: „Ne-am lămurit”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se întâmplă dacă lași aerul condiționat pornit pe timpul nopții, setat la 26 °C. Toți românii trebuie să știe!
Știri
Ce se întâmplă dacă lași aerul condiționat pornit pe timpul nopții, setat la 26 °C. Toți românii trebuie…
Radu Vâlcan a publicat imagini de la Insula Iubirii 2026. Unde s-a filmat noul sezon
Știri
Radu Vâlcan a publicat imagini de la Insula Iubirii 2026. Unde s-a filmat noul sezon
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Mediafax
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
“Cel mai sănătos om din lume” tocmai a fost diagnosticat cu o boală de stomac. Bryan Johnson investește milioane în cercetare pentru a-și prelungi viața
Gandul.ro
“Cel mai sănătos om din lume” tocmai a fost diagnosticat cu o boală...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub...
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
Digi24
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa...
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie să se rupă puțin”
Click.ro
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie...
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
Digi 24
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de...
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor.ro
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
go4it.ro
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Descopera.ro
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
“Cel mai sănătos om din lume” tocmai a fost diagnosticat cu o boală de stomac. Bryan Johnson investește milioane în cercetare pentru a-și prelungi viața
Gandul.ro
“Cel mai sănătos om din lume” tocmai a fost diagnosticat cu o boală de stomac....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă dacă lași aerul condiționat pornit pe timpul nopții, setat la 26 °C. Toți românii ...
Ce se întâmplă dacă lași aerul condiționat pornit pe timpul nopții, setat la 26 °C. Toți românii trebuie să știe!
Radu Vâlcan a publicat imagini de la Insula Iubirii 2026. Unde s-a filmat noul sezon
Radu Vâlcan a publicat imagini de la Insula Iubirii 2026. Unde s-a filmat noul sezon
Canicula schimbă calendarul școlar. Vacanţa de vară pentru elevi s-ar putea scurta
Canicula schimbă calendarul școlar. Vacanţa de vară pentru elevi s-ar putea scurta
De la ospătăriță și vânzătoare la una dintre cele mai iubite vedete din Turcia. Povestea actriței ...
De la ospătăriță și vânzătoare la una dintre cele mai iubite vedete din Turcia. Povestea actriței Sila Turkoglu din serialul „O dragoste”
Cum arată Anda Adam în costum de baie, la 46 de ani. Fanii au făcut ochii cât cepele!
Cum arată Anda Adam în costum de baie, la 46 de ani. Fanii au făcut ochii cât cepele!
Cine este și cum arată primul model transgender din România: ”Am știut dintotdeauna cine sunt”
Cine este și cum arată primul model transgender din România: ”Am știut dintotdeauna cine sunt”
Vezi toate știrile