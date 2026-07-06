Orașul din România care le oferă copiilor 150 de lei lunar. Anunțul a fost făcut chiar de către Primărie!

Veste bună pentru copiii care practică sport într-un municipiu important din România. Aceștia vor putea beneficia de un sprijin financiar lunar. Autoritățile au decis acordarea unei sume de 150 de lei pentru plata abonamentelor sau a cotizațiilor către cluburile sportive la care aceștia sunt înscriși. Pentru ca ajutorul să fie acordat, există însă o condiție importantă. Clubul sportiv trebuie să fie situat în municipiul de reședință al beneficiarului.

Copiii din Brașov care practică un sport vor putea beneficia de un ajutor financiar lunar în valoare de 150 de lei. Suma este destinată achitării abonamentelor sau cotizațiilor către cluburile sportive la care sunt înscriși. Programul a fost anunțat de Primăria Brașov. Însă sprijinul este acordat doar în cazul în care clubul sportiv își desfășoară activitatea în municipiul de reședință.

Inițiativa, denumită „Sănătate prin Sport pentru Copii”, se adresează elevilor cu vârste între 6 și 18 ani, care sunt înscriși într-o unitate de învățământ și au domiciliul în Brașov. Prin acest proiect, autoritățile își propun să încurajeze participarea copiilor la activități sportive și să le ofere familiilor un sprijin pentru acoperirea costurilor legate de practicarea unui sport.

Copiii care vor primi 150 de lei lunar

Ajutorul financiar va fi acordat lunar și are ca scop acoperirea unei părți din costurile pe care copiii le au pentru participarea la activități sportive, fie că este vorba despre abonamente sau cotizații la cluburile unde sunt înscriși. Prin această măsură, autoritățile locale urmăresc să încurajeze un stil de viață activ în rândul celor mici și să sprijine dezvoltarea sportului de masă.

Voucherul în valoare de 150 de lei se adresează copiilor cu vârste între 6 și 18 ani, care urmează cursurile unei instituții de învățământ și au domiciliul în municipiul Brașov. Un criteriu important este faptul că banii pot fi utilizați doar pentru plata serviciilor oferite de cluburile sportive care își desfășoară activitatea în Brașov.

Condițiile impuse de autorități

Reprezentanții autorităților locale transmit că procedura de acordare a sprijinului financiar va fi una accesibilă și clară pentru părinți. Voucherul în valoare de 150 de lei va putea fi folosit pentru achitarea abonamentului sau a cotizației către clubul sportiv unde copilul este înscris.

„Fiecare copil eligibil va beneficia de un voucher sportiv în valoare de 150 de lei pe lună. Voucherul va fi utilizat la clubul sportiv la care este înscris, iar ulterior clubul va depune documentele necesare pentru decontarea sumelor prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială”, a spus George Scripcaru, primarul orașului, potrivit click.ro.

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