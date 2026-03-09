Acasă » Știri » Lecții gratuite de înot pentru copiii din România. Când va începe programul național

De: Elisa Tîrgovățu 09/03/2026 | 12:15
Sursa foto: Pixabay

Anul școlar 2027-2028 vine cu schimbări majore pentru cei mici. Copiii care au împlinit 5 ani și sunt înscriși la grădiniță, precum și elevii de până la clasa a doua vor putea învăța să înoate gratuit. Scopul acestui program național de înot, creat în memoria olimpicului Johnny Weissmüller, sportivul care a interpretat legendarul rol al lui Tarzan, este de a oferi fiecărui copil posibilitatea de a învăța să înoate în siguranță.

Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului Național de Înot „Johnny Weissmüller”, depusă săptămâna trecută la Senat, a fost inițiată de parlamentarii UDMR și are, în total, 44 de semnături din partea deputaților și senatorilor de la mai multe formațiuni politice.

Potrivit documentului, programul este de interes public național și își propune „promovarea educației acvatice, a siguranței în mediul acvatic și dezvoltarea armonioasă a copiilor prin activități sportive organizate”. Obiectivele sale includ formarea competențelor de bază în înot, prevenirea accidentelor în apă și stimularea unui stil de viață sănătos.

Obiectivul pe termen lung al programului este „de a încuraja copiii să adopte un stil de viață sănătos, îmbunătățindu-le astfel calitatea vieții”. Pe termen mediu, scopul este de „a oferi fiecărui copil posibilitatea de a învăța să înoate în siguranță până în al doilea an de școală primară, indiferent de sex, vârstă, identitate sau circumstanțe sociale, fizice sau mentale”.

600 de lei/ copil anual

Conform proiectului legislativ, participarea se va realiza cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, iar grupurile-țintă sunt:

  • copiii înscriși în învățământul preșcolar, începând cu vârsta de 5 ani;
  • elevii din clasele pregătitoare și I-II din învățământul primar;
  • elevii din clasele a V-a și a VI-a, în situațiile justificate de condițiile locale de implementare.

Potrivit documentului, programul va fi finanțat de la bugetul de stat pentru copiii de grădiniță și pentru elevii din clasa pregătitoare și clasele I-II, cu o sumă minimă alocată de 600 RON pe copil pe an.

În cazul elevilor din clasele a V-a și a VI-a, finanțarea va proveni „din bugetele autorităților administrației publice locale, fonduri nerambursabile, sponsorizări și alte surse legal constituite”.

Activitățile derulate în cadrul acestui program nu afectează curriculumul școlar obligatoriu, conform documentului, „pot fi incluse în acesta sau pot fi complementare acestuia”, pe baza unor metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului Educației.

„Programul are caracter educativ, preventiv și formativ. Deși nu urmărește selecția sportivă de performanță, rezultatele pot fi transmise cluburilor sportive cu care există protocoale de colaborare. Scopul este de a sprijini dezvoltarea performanței la copiii cu talent deosebit”, se mai arată în proiectul de lege.

Mai mult decât atât, documentul prevede ca activitățile din cadrul Programului să se desfășoare în bazine de înot autorizate. Acestea trebuie să respecte normele de siguranță, igienă și sănătate publică în vigoare, cu un program stabilit între școli și bazele sportive, și sub coordonarea instructorilor sau antrenorilor de înot calificați și autorizați, potrivit jurnalul.ro.

