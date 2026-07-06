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Radu Vâlcan a publicat imagini de la Insula Iubirii 2026. Unde s-a filmat noul sezon

De: Elisa Tîrgovățu 06/07/2026 | 23:16
Radu Vâlcan a publicat imagini de la Insula Iubirii 2026. Unde s-a filmat noul sezon
Radu Vâlcan a publicat imagini de la Insula Iubirii 2026. Unde s-a filmat noul sezon / Sursa foto: Social media
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Radu Vâlcan le-a oferit urmăritorilor un nou motiv de entuziasm înainte de premiera sezonului 10 din „Insula Iubirii”. Prezentatorul a distribuit pe rețelele sociale imagini din locul în care au avut loc filmările noului sezon, stârnind reacții din partea fanilor, care așteaptă cu nerăbdare revenirea unuia dintre cele mai urmărite reality show-uri din România.

Prezentatorul a petrecut aproape trei săptămâni în Thailanda, acolo unde au avut loc filmările noului sezon al emisiunii. Atât Radu Vâlcan, cât și concurenții și ispitele au stat în provincia Phuket, cea mai mare insulă a țării, cunoscută pentru peisajele exotice și resorturile exclusiviste.

Concurenții au fost cazați pe Coconut Island, într-un complex de lux ales special pentru desfășurarea show-ului, decorul fiind gândit astfel încât să creeze cadrul ideal pentru testarea relațiilor dintre concurenți.

Pentru cei care își doresc o vacanță în aceeași destinație, biletele de avion dus-întors din București către Phuket pornesc de la aproximativ 540 de euro. În extrasezon pot fi găsite și oferte mai avantajoase, în funcție de perioada aleasă și de escalele disponibile.

Și în acest sezon, concurenții au fost cazați în vilele Coastal Escape și Twin Villa, locațiile devenite deja emblematice pentru emisiune.

Cât costă să te cazezi în resorturile alese pentru filmările de la „Insula iubirii

Pentru o vacanță de 7 zile în Phuket, cu zbor dus-întors din București la prețul de aproximativ 540 de euro și cazare la Natai Beach Resort de 42 de euro pe noapte, costul total pentru o persoană ajunge la circa 834 de euro.

Coastal Escape Natai se află într-o zonă privilegiată, la aproximativ 12,2 mile de Aeroportul Internațional Phuket, ceea ce îl face ușor accesibil pentru turiștii care ajung în regiune.

Accesul direct la plajă le oferă oaspeților posibilitatea de a se bucura de momente de relaxare și intimitate, fie că aleg să se destindă la soare, fie că preferă plimbările pe malul mării. În același timp, cele două vile în care sunt cazați concurenții se află la aproximativ 25 de kilometri una de cealaltă. Distanța poate fi parcursă în jur de 33 de minute cu mașina.

În ceea ce privește una dintre locațiile unde au fost găzduite ispitele, Coastal Escape, tarifele pot varia semnificativ, ajungând în anumite perioade la aproximativ 250–300 de euro pe noapte pentru vilele dotate cu piscină privată și vedere la mare.

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