Surpriză uriașă la Hollywood! Actrița de 49 de ani a născut în mare secret al patrulea copil

Melissa George, cunoscută din serialele „Alias” și „Home and Away”, a devenit mamă pentru a patra oară la vârsta de 49 de ani. Actrița a ales să păstreze vestea departe de ochii publicului și a dezvăluit nașterea noului său fiu printr-o fotografie emoționantă publicată pe Instagram, în care îl alăptează pe bebeluș.

Anunț discret făcut pe Instagram

Melissa George și-a surprins fanii după ce a dezvăluit că a adus pe lume al patrulea copil.

Actrița în vârstă de 49 de ani a făcut anunțul duminică, printr-o postare comună pe Instagram cu Kirstie Clements, fostul redactor-șef al revistei Vogue Australia.

În imagini apare o fotografie sinceră în care Melissa își alăptează băiețelul nou-născut. Albumul foto mai include cadre dintr-o călătorie prin sudul Franței, precum și imagini alături de ceilalți copii ai săi.

„Din maternitate direct într-un val de căldură parizian (cu un copil mic… o adevărată provocare), iar acum într-o călătorie spectaculoasă prin Provence și Coasta de Azur”, a scris Kirstie Clements în descrierea postării.

Ulterior, Melissa George a redistribuit fotografiile pe contul său de Instagram, inclusiv imaginea în care își alăptează noul bebeluș.

Este mamă a patru băieți

Odată cu venirea pe lume a celui de-al patrulea copil, Melissa George este acum mama a patru băieți.

Ea îi mai are pe Raphael, în vârstă de 12 ani, și Solal, de 10 ani, din relația cu fostul partener Jean David Blanc, precum și pe Lyor, în vârstă de doi ani.

Actrița nu a dezvăluit dacă se află în prezent într-o relație și nici identitatea tatălui ultimilor doi copii.

Și a treia sarcină a fost ținută secretă

Nu este pentru prima dată când Melissa George își păstrează viața personală departe de atenția publicului.

Și cea de-a treia sarcină a fost ținută secretă, iar nașterea lui Lyor a fost anunțată abia în martie 2024, printr-o fotografie cu piciorușul nou-născutului.

„Bine ai venit pe lume, băiețelul meu. Dragostea nu are limite. Mamă a trei băieți. Nu-mi vine să cred. Inima mea este atât de plină”, scria atunci actrița.

Cum își crește copiii

Într-un interviu acordat publicației Stellar în luna iunie, Melissa George a vorbit despre modul în care își crește cei patru băieți și despre valorile pe care încearcă să le transmită.

„Trebuie să fiu sinceră, nu am fost niciodată o feministă în adevăratul sens al cuvântului. Nu lupt pentru asta. Eu pur și simplu mă comport ca o femeie elegantă și cred că asta spune suficient. Ce, să concurez cu un bărbat? Bărbații sunt minunați. Ei își fac rolul lor, eu îl fac pe al meu.”

Ea a explicat că preferă să ofere un exemplu prin felul în care trăiește.

„Nu concurez cu nimeni, acționez doar cu dragoste. Îmi doresc ca fiii mei să păstreze amintiri frumoase despre figura feminină din viața lor. Vreau să aibă mereu mesele pline cu cea mai bună mâncare. Îmi doresc să respecte femeile, desigur, dar și bărbații.”

Îmbină cariera cu viața de familie

Actrița, stabilită în Franța, spune că încearcă să găsească un echilibru între carieră și viața de familie.

Vorbind despre filmările recente din Australia, Melissa George a povestit că mama sa a venit să o viziteze imediat după nașterea lui Lyor.

„Mama mea a venit în vizită pentru că tocmai îl născusem pe Lyor, iar astfel și-a putut vedea nepotul. A fost o pauză foarte bună pentru mine și, în același timp, am putut face ceea ce iubesc cel mai mult. Îmi place să fiu pe platoul de filmare, îmi place să spun povești, îmi place să-mi fac meseria bine și ador să fiu o mamă bună.”

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