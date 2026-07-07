Nu toate vacanțele sunt de vis! Un turist care a vizitat 60 de țări dezvăluie 5 locații care l-au dezamăgit

Un turist cu o experiență impresionantă, care a explorat peste 60 de țări de pe mai multe continente, a dezvăluit care sunt cele cinci destinații în care nu și-ar mai dori să revină. De-a lungul anilor, călătoriile au devenit pentru el mai mult decât un hobby, transformându-se într-o adevărată pasiune și oferindu-i ocazia de a descoperi culturi, tradiții și locuri spectaculoase din întreaga lume. Cu toate acestea, nu toate destinațiile vizitate i-au lăsat o impresie pozitivă.

Lucas Brancatisano, cunoscut pentru imaginile și experiențele pe care le împărtășește pe rețelele sociale, a realizat un clasament al orașelor în care nu ar mai reveni. În opinia sa, fiecare dintre aceste locuri are motive diferite pentru care nu i-a câștigat aprecierea.

Locurile pe care turistul le evită

Pe primul loc se află New Delhi, capitala Indiei. Deși consideră că multe regiuni ale țării sunt fascinante și merită descoperite, orașul i s-a părut sufocant din cauza poluării, a traficului intens și a agitației permanente.

„Restul Indiei, în anumite zone, este absolut minunat, dar New Delhi… nu este pentru mine”, a spus Lucas Brancatisano.

Pe listă apare și León, din Nicaragua. Deși vizita în această țară a fost, în ansamblu, una reușită, turistul spune că în acest oraș nu s-a simțit în siguranță după lăsarea serii, aspect care i-a influențat percepția.

O altă destinație este Oia, celebra localitate din Santorini. Deși renumită pentru peisajele sale și apusurile spectaculoase, aceasta i s-a părut extrem de aglomerată în sezonul estival, cu mii de turiști care se înghesuie pentru aceleași fotografii.

„Vara, când te arzi la soare, sunt o mie de oameni care fac aceeași poză cu apusul”, a spus turistul.

Nici Phnom Penh, capitala Cambodgiei, nu l-a impresionat. În ciuda faptului că a considerat orașul sigur, spune că nu a găsit suficiente activități care să îi capteze interesul.

Ultima destinație de pe listă este Benidorm, în Spania. Potrivit lui Lucas Brancatisano, stațiunea și-a pierdut din farmecul autentic spaniol din cauza numărului foarte mare de turiști britanici, motiv pentru care experiența nu a fost cea pe care o aștepta.

„Dacă ești în Spania și mergi în Benidorm, trebuie să regândești toate alegerile de viață pe care le-ai făcut până în acel moment, pentru că te afli în locul nepotrivit”, a mai spus Lucas Brancatisano.

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