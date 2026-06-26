Reguli de circulație în Grecia. Ce trebuie să știi înainte să pleci la drum

Grecia este o țară potrivită pentru o aventură la volan. În timp ce apele turcoaz ale Mării Egee și ruinele antice din Peloponez sunt principalele atracții pentru mulți turiști, adevărata esență a țării se găsește adesea la capătul unui drum montan șerpuit sau al unui traseu costier prăfuit. Dacă plănuiești să mergi cu mașina în vacanță anul acesta, ar trebui să iei în calcul faptul că trebuie să știi câteva reguli de circulație în Grecia, astfel încât să te ferești de amenzi și să ai o călătorie plăcută.

Condusul în Grecia

Pentru mulți turiști, ideea de a conduce într-o țară străină poate fi intimidantă. Drumurile grecești au o reputație de haos relativ, caracterizate de benzi înguste, pante abrupte și un stil de condus care pune accent pe fermitate mai mult decât pe prudență. Pentru a naviga în siguranță, este necesară înțelegerea regulilor și culturii locale de trafic.

Pentru un turist, informarea este cea mai bună metodă de a trece de la un șofer nesigur la unul încrezător, permițând concentrarea pe peisaje, nu pe stresul drumului. Acest articol este un ghid complet pentru turiști, pentru o călătorie cât mai sigură și mai fluidă prin Grecia.

Reguli de circulație în Grecia

Înainte de a porni la drum, există mai multe cerințe locale care trebuie îndeplinite pentru a putea închiria și conduce legal o mașină. Aceste condiții sunt clare, dar sunt aplicate strict la punctele de închiriere și în controalele poliției.

Documente legale



Permisul de conducere valabil este recunoscut și suficient pentru românii care merg în Grecia. Dacă vii din afara UE, legislația greacă impune prezentarea unui Permis Internațional de Conducere (IDP) împreună cu permisul național. Pe lângă acestea, trebuie să ai mereu asupra ta pașaportul și contractul original de închiriere în vehicul.

În plus, agențiile de închirieri sunt obligate să asocieze datele tale de conducere cu sistemul European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) sau cu detaliile vizei Schengen.

Acest registru digital este conceput pentru a facilita procesarea eventualelor abateri de trafic. Este recomandat să verifici acest aspect la preluarea mașinii.

Cerințe de vârstă



Deși vârsta legală pentru condus în Grecia este 18 ani, majoritatea companiilor de închirieri impun limite proprii, de obicei între 21 și 23 de ani. Șoferii sub 25 de ani pot plăti o taxă suplimentară pentru șofer tânăr, aplicată zilnic. De asemenea, persoanele peste 75 de ani pot fi obligate să prezinte un certificat medical sau să cumpere asigurare suplimentară.

Reglementări oficiale de trafic



În Grecia se circulă pe partea dreaptă a drumului și se depășește pe stânga. Pe lângă această regulă de bază, există alte legi care trebuie respectate pentru a evita amenzi și sancțiuni. Codul rutier a fost actualizat recent, cu accent pe control digital mai strict și aliniere la standardele europene de siguranță.

Limite de viteză în Grecia

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea pe scară largă a limitei de 30 km/h în zonele rezidențiale și urbane cu trafic pietonal intens. Pe arterele urbane principale, limita rămâne 50 km/h, iar pe drumurile expres este de 90–110 km/h. Pe autostrăzi, limita maximă este 130 km/h, dar poate fi redusă prin semnalizare electronică în caz de vreme nefavorabilă sau trafic intens.

Sensuri giratorii

O regulă frecvent confuză în Grecia este cea privind sensurile giratorii. Dacă nu există un semn de „cedează trecerea” la intrare, vehiculul care intră în sensul giratoriu are prioritate. Aceasta este regula implicită, invers față de multe alte țări. În sensurile giratorii moderne, semnalizarea poate acorda prioritate celor aflați deja în interior, dar semnele trebuie verificate întotdeauna. Dacă nu există semn, trebuie cedat trecerea vehiculelor din dreapta.

Interdicții



Autoritățile elene au înăsprit sancțiunile pentru încălcările de siguranță. Centura de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii, iar copiii sub 12 ani trebuie transportați în sisteme de reținere adecvate. Utilizarea telefonului mobil în timpul condusului fără hands-free este interzisă și se sancționează sever, inclusiv cu suspendarea permisului.

Foarte important, legislația privind alcoolul la volan este strictă. Limita legală este 0,05% alcool în sânge pentru șoferii experimentați, iar pentru începători (sub doi ani de experiență) și motocicliști este 0,02%, practic toleranță foarte redusă.

Reguli neoficiale de trafic în Grecia

Deși legea oferă cadrul oficial, ea reprezintă doar o parte a realității. Reguli nescrise definesc fluxul real al traficului în Grecia. Pentru a conduce eficient, este necesară înțelegerea ritmului local și a comportamentului în trafic.

„Limbajul” drumului



Comunicarea în trafic se face frecvent non-verbal. Luminile de avarie sunt folosite în mai multe situații, nu doar pentru defecțiuni. Sunt utilizate pentru opriri scurte, dublă parcare, avertizarea unui blocaj sau pentru manevre dificile.

Flash-ul farurilor din sens opus nu înseamnă de obicei „treci”. Mai frecvent indică un control al poliției sau faptul că șoferul își va păstra prioritatea indiferent de regulile formale. Claxonul este folosit pentru a semnala prezența sau pentru a atrage atenția în trafic.

Pe drumurile naționale, șoferii folosesc frecvent acostamentul pentru a permite depășirea pe drumuri cu o singură bandă pe sens. Deși tehnic nu este complet legal, este considerat un gest de curtoazie. Dacă un șofer din spate face semne cu farurile, de regulă solicită spațiu pentru depășire.

Riscuri în zone rurale



În zonele rurale și pe insule, drumurile sunt adesea înguste, iar trecerea simultană a două mașini nu este posibilă. În astfel de situații, unul dintre șoferi trebuie să dea înapoi până la o zonă mai largă. De obicei, prioritate are cel aflat mai aproape de o zonă de refugiu sau cel care coboară.

Animalele domestice, precum caprele și oile, sunt frecvente pe drumuri. Acestea au prioritate de facto. Claxonarea nu este eficientă în majoritatea cazurilor. Este necesară prudență, deoarece ritmul de deplasare scade semnificativ în afara drumurilor principale.

Drumurile din Grecia

Cei care circulă pe drumurile din Grecia trebuie să fie deosebit de vigilenți, din cauza atât a condițiilor drumurilor, cât și a stilului de condus al șoferilor greci.

Autostrăzile din Grecia sunt, în general, în stare foarte bună. Totuși, majoritatea celorlalte drumuri sunt cel mult mediocre. Mai ales în afara zonelor turistice, pot apărea suprafețe de drum prost întreținute și lipsa marcajelor rutiere.

Pe lângă starea drumurilor, și ceilalți șoferi pot crea dificultăți. Există rapoarte conform cărora semnele de circulație, semafoarele și regulile de prioritate sunt adesea ignorate, în special în zonele rurale și pe insule. Manevrele riscante de depășire sunt, de asemenea, frecvente.

Trebuie avută prudență și față de pietoni, oi și capre. Turmele sau animalele izolate folosesc frecvent carosabilul și pot fi greu de observat în curbele strânse, uneori fără vizibilitate, de pe drumurile rurale și montane din Grecia.

Amenzi în Grecia

În Grecia, amenzile pentru majoritatea contravențiilor sunt relativ ridicate. Conform catalogului de sancțiuni, acestea sunt: