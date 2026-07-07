Acasă » Știri » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Culisele unei mari “trădări”. Ce a pățit la Dinamo…

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Culisele unei mari “trădări”. Ce a pățit la Dinamo…

De: Redacția CANCAN 07/07/2026 | 11:10
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Culisele unei mari “trădări”. Ce a pățit la Dinamo…
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre mutările încercate de Dinamo în această vară.

Vorbim despre veniri, dar și despre plecări: ce posturi mai trebuie acoperite și cine se pregătește să părăsească echipa.

Venim cu informații despre “trădarea” lui Eddy Gnahore. Chiar pleacă la FCSB? Detalii neștiute despre ce a pățit la Dinamo.

Azi, marți, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de caniculă
Știri
Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de caniculă
Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani! Colegii i-au pregătit o surpriză de proporții: „Mă lasați cu machiajul stricat”
Știri
Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani! Colegii i-au pregătit o surpriză de proporții: „Mă…
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Mediafax
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark Rutte: „Nu este vorba despre a mulțumi pe cineva, ci despre a livra”
Gandul.ro
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-a făcut să îmi schimb valorile”
Adevarul
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani....
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
Digi24
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa...
Infertilitatea ar putea afecta 80 de milioane de femei în următorii 10 ani. Motivul
Mediafax
Infertilitatea ar putea afecta 80 de milioane de femei în următorii 10 ani....
Parteneri
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Secretul Lenei Enache pentru un ten perfect vara: „Face minuni”. Cum a reușit să se îngrașe soția lui Gabi Enache?
Click.ro
Secretul Lenei Enache pentru un ten perfect vara: „Face minuni”. Cum a reușit să se...
Peiu: Grindeanu a inventat că voturile AUR îl țin pe Bolojan în funcție. El preferă să mintă cu tupeul hoțului care strigă „hoții!”
Digi 24
Peiu: Grindeanu a inventat că voturile AUR îl țin pe Bolojan în funcție. El preferă...
2026: Când este cel mai bun moment să verifici presiunea în anvelope: la rece sau la cald?
Promotor.ro
2026: Când este cel mai bun moment să verifici presiunea în anvelope: la rece sau...
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Greșeala majoră pe care o faci când aplici crema de protecție solară - expert cancer
go4it.ro
Greșeala majoră pe care o faci când aplici crema de protecție solară - expert cancer
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Descopera.ro
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Go4Games
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark Rutte: „Nu este vorba despre a mulțumi pe cineva, ci despre a livra”
Gandul.ro
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark Rutte: „Nu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de ...
Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de caniculă
Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani! Colegii i-au pregătit o surpriză de proporții: ...
Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani! Colegii i-au pregătit o surpriză de proporții: „Mă lasați cu machiajul stricat”
Dani Oțil a primit 12.000 de franci elvețieni. Nu știa de la cine sunt, dar nici nu voia să îi înapoieze
Dani Oțil a primit 12.000 de franci elvețieni. Nu știa de la cine sunt, dar nici nu voia să îi înapoieze
Cod galben de vijelii în 37 de județe. ANM anunță ploi torențiale și grindină
Cod galben de vijelii în 37 de județe. ANM anunță ploi torențiale și grindină
Fosta parteneră a lui Bogdan de la Ploiești și-a refăcut viața complet. Larisa este însărcinată!
Fosta parteneră a lui Bogdan de la Ploiești și-a refăcut viața complet. Larisa este însărcinată!
Rezultate Bacalaureat 2026 în timp real | Cum afli primul ce notă ai luat: Selectează județul pe ...
Rezultate Bacalaureat 2026 în timp real | Cum afli primul ce notă ai luat: Selectează județul pe EDU.RO și introdu codul unic
Vezi toate știrile