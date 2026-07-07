EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Culisele unei mari “trădări”. Ce a pățit la Dinamo…

Cele mai noi articole

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre mutările încercate de Dinamo în această vară.

Vorbim despre veniri, dar și despre plecări: ce posturi mai trebuie acoperite și cine se pregătește să părăsească echipa.

Venim cu informații despre “trădarea” lui Eddy Gnahore. Chiar pleacă la FCSB? Detalii neștiute despre ce a pățit la Dinamo.

Azi, marți, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

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