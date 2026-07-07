Dani Oțil a primit 12.000 de franci elvețieni. Nu știa de la cine sunt, dar nici nu voia să îi înapoieze

Dani Oțil a povestit în cadrul unui podcast faptul că s-a trezit într-o dimineață cu o sumă uriașă în cont. Mirarea a fost la cote maxime și asta pentru că nu știa cine i-ar fi putut transfera atâția bani. Totuși, a recunoscut că el și soția lui, Gabriela, aveau deja planuri cu banii, și nu să îi înapoieze.

O zi obișnuită pentru Dani Oțil s-a transformat într-una cu trăiri intense. Prezentatorul TV a fost mai sincer ca niciodată și a dezvăluit că a avut parte de o experiență neașteptată. El a primit în contul bancar nici mai mult, nici mai puțin de 12.000 de franci elvețieni, însă nu știa cine a fost atât de generos cu el. Finalul a fost unul fericit pentru el și Gabriela Oțil, pentru că nu au fost nevoiți să returneze banii.

De la cine a primit Dani Oțil 12.000 de franci elvețieni și ce voia să facă cu ei

Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România. Matinalul a fost prezent la podcastul „Prinț sau cerșetor”, acolo unde a fost mai sincer ca niciodată. El a povestit că în urmă cu ceva timp a primit cei 12.000 de franci elvețieni, fără ca inițial să știe de la cine proveneau. A făcut investigații, a sunat la bancă, mai ales că a crezut că cineva a greșit IBAN-ul și banii nu i se cuveneau.

Cu toate acestea, Dani a recunoscut că nu avea de gând să înapoieze banii, dar și că Gabriela avea deja planuri cu această sumă considerabilă.

Am început să dau din colț în colț, m-am uitat, nu erau banii veniți de la un IBAN. Ideea este că m-am trezit cu acești bani, întâmplător i-am văzut în aplicație că îi am, într-un cont. Nu apare în față, eu văd doar ratele. În contul de CHF, era pe zero, pentru că eu mi-am achitat tot la vânzarea apartamentului și am dat din colț în colț (…) Am sunat la bancă, banca mi-a spus că nu știe de unde îi am, dar că verifică (…) Le-a luat mult, vreo două zile să vadă de unde sunt banii. În astea două zile, eu am făcut repede niște Story-uri pe Instagram și am zis că am mai greșit și eu IBAN-ul, o literă, dar din firmă și mi-au dat oamenii banii înapoi, dar mie să nu mi-i luați înapoi, că nevastă-mea e pe ei, a povestit Dani Oțil, la „Prinț sau cerșetor”.

Ulterior, după ce banca a făcut toate verificările, l-au anunțat pe bărbat că nu este nicio problemă, de fapt. Misterul a fost elucidat, astfel că cei care au avut conturi în franci elvețieni aveau dreptul să primească o anumită sumă. Dani Oțil a rămas surprins, dar fericit că nu a mai trebuit să returneze banii.

M-a sunat cineva de la bancă și mi-a spus că e foarte simplu (…) >. M-a sunat cineva din bancă, a mai adăugat el.

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