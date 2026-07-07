Iulia Albu, sinceră despre intervențiile estetice: „Fără filtre, fără vrăjeală”

Iulia Albu și-a deschis sufletul în mediul online, așa cum face de fiecare dată, astfel că a vorbit despre procedurile estetice. Aceasta nu a apelat la ajutorul medicilor, până acum. Prin intermediul unui mesaj impresionant pe rețelele de socializare a spus că a făcut o intervenție.

Iulia Albu a împărtășit cu urmăritorii săi, fără perdea, faptul că a ajuns în cabinetul medicului estetician. Vedeta a explicat că și-a făcut deep plane facelift. Mai mult decât atât, a ținut să sublinieze că ea nu crede în „creme minune” sau „genetică”, așa că nu a vrut să țină secret că pentru a rămâne tânără a luat această decizie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Iulia Albu, despre intervențiile estetice

Critica de modă Iulia Albu a devenit cunoscută în mediul online, datorită ținutelor controversate, dar totodată autentice. Aceasta are o comunitate impresionantă, alături de care împărtășește mereu momente din viața ei. De asemenea, părerile sale sincere i-au făcut pe fani să o aprecieze și mai mult.

De curând, a vorbit despre intervențiile estetice pe rețelele de socializare. Ea a recunoscut că, deși până acum nu a apelat la ajutorul medicului estetician, a venit timpul. Iulia a explicat că a luat decizia pentru a preveni îmbătrânirea și de a preveni semnele. De asemenea, și-a dorit să își mențină tenul sănătos, curat și natural, fără a-și modifica trăsăturile.

No gatekeeping here, fetelor. Am decis că este momentul să apelez la un deep plane facelift. Nu îmi căzuse nici fața și da, puteam să trăiesc și fără el, DAR, MI L-AM DORIT ACUM. Nu vreau să arăt altfel, nu vreau buze mai mari, nici trăsături schimbate. Și, din acest motiv, este ideal să nu aștepți până în ultimul moment când îți dorești această intervenție, a scris Iulia Albu pe Instagram.

Imediat după operație, vedeta a fost nevoită să facă recuperare personalizată, cu perfuzii și tratamente specifice. În plus, aceasta a explicat că nu a fost ușor, însă rezultatele sunt pe măsura așteptărilor ei.

Astăzi vă iau cu mine în povestea mea, fără filtre, fără “nu am nicio intervenție” fără vrăjeala. Este doar prima dintr-o serie de postări dedicate subiectului. Procedura a fost doar primul pas, a urmat un protocol personalizat de perfuzii și tratament, am avut și zile mai dificile, 2 la număr, dar, în mare, sunt o mare norocoasă, mă vindec fantastic sub atenta supraveghere a singurului chirurg pe mâinile căruia m-am lăsat vreodată, a adăugat vedeta.

În final, Iulia a lansat o întrebare sinceră în mediul online. Ea este curioasă să afle de ce multe personalități apelează la o astfel de intervenție estetică, dar nimeni nu vorbește despre asta.

De ce tot mai multe celebrități își fac această intervenție, dar nimeni nu vorbește despre ea? Bănuiesc că ține de intimitatea fiecăreia, eu aleg să vorbesc despre asta din mai multe motive, unul dintre ele va fi detaliat zilele următoare și nu este ceea ce credeți, a încheiat Iulia Albu.

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