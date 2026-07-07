Greșeala pe care mulți o fac cu mașina de spălat. Ce riscuri apar când pleci de acasă

Din dorința de a câștiga timp, tot mai mulți pornesc mașina de spălat chiar înainte de a ieși pe ușă, însă specialiștii în siguranța locuinței atrag atenția că acest obicei aparent banal poate ascunde riscuri serioase. O defecțiune apărută în lipsa proprietarilor poate duce la scurgeri de apă, inundații sau probleme electrice, transformând o simplă încărcătură de rufe într-o sursă de pagube costisitoare.

Spălatul rufelor rămâne una dintre activitățile casnice care se repetă constant, indiferent cât de bine este organizată zona de spălat. În gospodăriile cu mulți membri, cu animale de companie sau cu musafiri, frecvența ciclurilor de spălare crește, iar tentația de a lăsa mașina să funcționeze nesupravegheat devine tot mai mare.

Greșeala pe care mulți o fac cu mașina de spălat

Specialiștii spun că siguranța depinde în primul rând de starea tehnică a aparatului. Mașinile moderne, bine întreținute, sunt considerate relativ sigure, mai ales că multe modele includ funcții de pornire întârziată, gândite tocmai pentru utilizarea în lipsa proprietarilor. Totuși, experții subliniază că problema reală nu este cât de des apare o defecțiune, ci impactul pe care îl poate avea atunci când nu este nimeni acasă.

Un tehnician povestește că a trecut personal printr-o astfel de situație: un furtun de alimentare s-a rupt în timpul unui ciclu de spălare, iar apa a inundat locuința, deteriorând covoare și mobilier. Experiența l-a determinat să folosească mașina doar atunci când este prezent, considerând că aparatele vechi sau furtunurile neînlocuite la timp cresc semnificativ riscul.

Specialiștii atrag atenția că furtunurile de alimentare sunt adesea neglijate, deși au o durată de viață limitată. Modelele din cauciuc rezistă, în general, între trei și cinci ani, iar presiunea din timpul centrifugării poate provoca fisuri sau rupturi. Dacă problema apare în lipsa proprietarilor, consecințele pot fi serioase.

Ce riscuri apar când pleci de acasă

Înainte de a porni mașina de spălat într-o locuință goală, experții recomandă verificarea atentă a furtunurilor. Aparatul trebuie tras din poziția obișnuită pentru a observa eventuale umflături, zone întărite sau decolorări în apropierea racordurilor. Aceste semne indică uzură și necesitatea înlocuirii.

Pentru cei care vor să folosească mașina de spălat și atunci când nu sunt acasă, se recomandă înlocuirea furtunurilor din cauciuc cu variante împletite din oțel inoxidabil. Acestea sunt mai rezistente, au un preț accesibil și reduc considerabil riscul de spargere.

O altă soluție este montarea unor supape automate cu detector de scurgeri. Aceste dispozitive opresc alimentarea cu apă imediat ce detectează umezeală pe podea, limitând sau prevenind inundațiile. Combinarea furtunurilor din oțel inoxidabil cu un sistem automat de oprire a apei reduce semnificativ riscurile asociate utilizării nesupravegheate.

Concluzia experților este că folosirea mașinii de spălat în lipsa proprietarilor poate fi sigură doar dacă aparatul este modern, bine întreținut, furtunurile sunt verificate periodic, iar locuința este protejată de sisteme automate care detectează și opresc scurgerile de apă.

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