Mihai Albu, prins între două femei importante. Cum se înțeleg soția lui și fiica Mikaela

La doar un an de când au făcut nunta și au sărbătorit primul an de căsnicie, Elena Nechifor, actuala parteneră a celebrului designer de pantofi Mihai Albu (63 de ani), a dat cărțile pe față. Ea a povestit despre relația ei cu Mikaela, fiica soțului său (16 ani).

Elena Nechifor nu vrea sub nicio formă să îi ia locul Iuliei Albu și a recunoscut public că a ales în mod conștient să aibă o relație extrem de distantă cu tânăra de 16 ani. Când Mikaela vine în vizită în casa tatălui ei, actuala soție preferă să devină aproape invizibilă și să nu se bage deloc în discuțiile lor, rezumându-se doar la treburile casnice.

„Noi avem o relație civilizată. Nu sunt mama surogat, dacă vine la noi este strict pentru a-și vizita tatăl. Eu sunt doar o prezență pasageră, pasageră că trec dintr-o cameră în alta prin fața lor. Ca să exagerez expunerea, sunt cea care eventual pune masa și strânge masa și atât, atunci când vine Mika”, a spus ea.

Cum se înțelege Elena Nechifor cu fiica lui Mihai Albu

Actuala parteneră a designerului a spus că refuză cu îndârjire să fie o figură centrală în weekend-urile de familie și intervine doar în momente de maximă urgență.

„Nu vreau să fiu prea mult prezentă între ei doi când ne vizitează (…) Atunci când e o probleme medicală, recunosc, intervin”, a mai declarat Elena.

Și Fiica designerului, Mikaela Albu, a povestit despre viața ei „între case”. Adolescenta a recunoscut că tatăl ei o lasă mult mai liberă, în timp ce cu faimoasa ei mamă, Iulia Albu, regulile sunt mult mai stricte.

„Cu tata am o relație frumoasă, petrecem timp împreună și vorbim mult. Ne vedem des, mai ales în ultimul timp. Am lucruri multe de învățat atât de la el, cât și de la mama mea. Am stat o perioadă la tatăl meu, dar nu foarte mult, momentan sunt între case (zâmbește), stau atât la el, cât și la mama mea. Cu Elena am o relație OK, este un om bun. Tata este mult mai flexibil, cu mama îmi este mai greu, dar, la finalul zilei, mama a fost cea care m-a crescut și am deplină încredere în ea”, a spus tânăra.

Iulia Albu a răbufnit

Ca tabloul să fie complet, în discuție a intervenit și temuta Iulia Albu! Vedeta TV a luat foc și s-a declarat profund deranjată de faptul că fostul ei soț, Mihai Albu, s-a apucat să dea detalii la presă despre viața amoroasă a fiicei lor. Stilista a ieșit la atac și a cerut intimitate totală pentru copilul ei.

„Mikaela nu are iubit, are un prieten. M-a deranjat la acel moment faptul ca tatăl ei a ales să facă public acest aspect al vieții ei. Mikaela este un copil bun și, ca orice adolescent, trebuie lăsată să își trăiască anumite aspecte ale vieții ei dincolo de ochiul public. Ține cumva de o certaină igienă etică. Am discutat subiectul și lucrurile au fost înțelese. În fond, amândoi dorim ce este mai bine pentru Mikaela”, a spus Iulia Albu.

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