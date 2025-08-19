În ce stare se află Mihai Albu, la un an după ce descoperise că are cancer: ”O analiză...”

În urmă cu un an, Mihai Albu trecea printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Designerul a fost supus unei operații dificile, dar care i-a salvat viața. Fostul soț al Iuliei Albu este optimist și face primele declarații despre starea lui. Iată ce spune!



Mihai Albu primea un diagnostic crunt în urmă cu un an: cancer de prostată. Celebrul designer a fost supus unei intervenții dificile pentru a se face bine, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Acum continuă să fie optimist și are grijă de sănătatea lui.

În ce stare se află Mihai Albu

Mihai Albu continuă să-și facă analizele periodic și să-și monitorizeze atent starea de sănătate, după ce anul trecut a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Această luptă grea l-a marcat profund și l-a determinat să își schimbe prioritățile. Chiar dacă în prezent se simte bine, teama ca boala să reapară persistă.

Fostul soț al Iuliei Albu mărturisește că este nevoit să facă o analiză specială odată la 3 luni, pentru tot restul vieții. Acest proces îl asigură că boala nu a recidivat și totul este în regulă.

„Au ieșit bine, este o analiză pe care trebuie să o repet la fiecare 3 luni tot restul vieții. Deocamdată totul este bine, deci ultima pe care am făcut-o luna trecută a fost ok, adică are valori normale. Este o analiză care odată repetată, dacă iese deformată, iese îm alte limite, înseamnă că am recidivă și că va trebui urmat un tratament corespunzător imediat după. Deocamdată nu trebuie să fac nimic, pur și simplu duc o viață normală.”, a declarat Mihai Albu pentru Antena Stars.

Designerul se bucură de viață din plin alături de soția lui, Elena, și nu își neglijează analizele. Mihai Albu spune că nu are nicio restricție și poate duce o viață normală.

