Harta notelor la BAC 2026. Județele cu cele mai multe medii de 10

Rezultatele de la Bacalaureat 2026 au fost publicate marţi, 7 iulie, la ora 09:00, de Ministerul Educației, pe site-ul edu.ro. Se pare că în acest an rata de promovare este ușor mai mare ca anul trecut, iar 45 de elevi au reușit să obțină media 10 după probele scrise. Care sunt județele cu cele mai multe medii de 10?

Rezultatele la examenul de Bacalaureat 2026 au fost publicate online marți dimineață, 7 iulie 2026. Acestea pot fi consultate pe platforma bacalaureat.edu.ro, în baza codului unic al fiecărui candidat. Conform datelor oficiale, au promovat, în total, 94.345 de candidați (90.263 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare) din numărul celor 126.169 de candidați prezenți.

Județele cu cele mai multe medii de 10

Elevii deja și-au văzut rezultatele, iar 16.217 de elevi din toate promoţiile au obţinut medii situate în intervalul 9 – 9.49. De asemenea, se pare că 45 de candidaţi au reușit să încheie probele scrise cu media 10. În București, 12 candidați au luat media 10 la examenul național de Bacalaureat.

În județul Cluj au fost obținute 4 medii de 10 și în județul Iași 3 medii maxime. Câte 2 medii de 10 sunt în județele Suceava, Bacău, Vrancea, Galați, Dâmbovița, Hunedoara, Buzău și Dolj. O singură medie de 10 este în județele Sibiu, Mureș, Argeș, Prahova, Arad, Timiș, Gorj, Constanța și Olt.

În ceea ce privește notele pe probe, la matematică și logică și argumentare s-au înregistrat cele mai multe rezultate de 10. Iată distribuția notelor de 10:

Limba şi literatura română: 454

Limba şi literatura maternă: 34

Proba obligatorie a profilului: 3.548 (Matematică: 2.289; Istorie: 1.259);

Proba la alegere a profilului şi a specializării: 3.158 (cele mai multe note de 10 au fost obţinute la logică şi argumentare).

După afișarea rezultatelor urmează perioadă de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, elevii își pot vedea lucrările înainte să decidă dacă depun sau nu contestații pentru a le fi reevaluate lucrările. Candidații nemulțumiți de notele primite pot să depună cererea de vizualizare a lucrării doar pe 7 iulie 2026, între orele 14:00 și 17:00.

În aceeași zi, între orele 17:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații. Procesul continuă și în zilele de 8 și 9 iulie. După afișarea rezultatelor inițiale și după depunerea contestațiilor, rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe data de 13 iulie, iar notele afișate atunci rămân definitive.

CITEȘTE ȘI:

Rezultate Bacalaureat 2026 în timp real | Cum afli primul ce notă ai luat: Selectează județul pe EDU.RO și introdu codul unic

Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro