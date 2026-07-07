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Rezultate Bacalaureat 2026 în timp real | Cum afli primul ce notă ai luat: Selectează județul pe EDU.RO și introdu codul unic

De: Denisa Crăciun 07/07/2026 | 09:29
Rezultate Bacalaureat 2026 în timp real | Cum afli primul ce notă ai luat: Selectează județul pe EDU.RO și introdu codul unic
Rezultate Bacalaureat 2026
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Emoțiile sunt la cote maxime pentru elevii care au susținut examenul de Bacalaureat 2026. Marți, 7 iulie, aceștia vor afla notele pentru prima sesiune din acest an. Cei care nu sunt mulțumiți de nota obținută pot depune contestație.

Update 9:25 Rata de promovare la Bacalaureat 2026 este de 74,8%. Ministrul Educației și Cercetprii, Mihai Dimian, a anunțat marți, 7 iulie, după afișarea rezultatelor, faptul că sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat din acest an este o surpriză. Concret, 90.263 de candidați au obținut medii peste 6. Astfel, rata de promovare este cu 0,5 puncte mai mare decât anul trecut, atunci când s-a înregistrat 74,3%. Este al doilea cel mai bun rezultat din ultimii 15 ani.

Update 9:08 REZULTATELE AU FOST AFIȘATE. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat marți, 7 iulie, că rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 au fost publicate pe pagina EDU.RO. Ele au fost afișate pentru fiecare județ în parte. Pentru promovarea Bacalaureatului, absolventul ciclului liceal trebuie să îndeplinească câteva condiții: susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

Update ora 8:54 Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis un mesaj de încurajare elevilor care nu promovează. Acesta a explicat că în luna august mai au o șansă, așadar este important să nu renunțe.

Celor care nu reușesc să promoveze le transmit un mesaj simplu: NU RENUNȚAȚI! Nu vă aflați la un capăt de drum. Bacalaureatul are și o sesiune de toamnă și veți avea o nouă șansă.

Folosiți săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieți-vă la sesiunea de toamnă și reveniți cu încredere. Un rezultat nu vă definește, însă perseverența vă poate defini viitorul!, a spus ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian

Update ora 8:20 Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 urmează să fie afișate pe pagina EDU.RO, marți, 7 iulie,  până la ora 10:00. Anunțul a fost publicat pe Facebook de ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian.

Evaluarea lucrărilor pentru examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Datele sunt în curs de transfer către platforma de publicare. Urmează verificările finale și generarea rapoartelor. Probabil că, până mâine (n.r 7 iulie), la ora 10, se vor publica rezultatele online, a scris Miai Dimian, în mediul online.

Bacalaureatul este una dintre cele mai importante etape din viața unui tânăr absolvent al ciclului liceal. Elevii, părinții și proefesorii stau cu sufletul la gură până la publicarea notelor. Totuși, momentul așteptat ia sfârșit și asta pentru că marți, 7 iulie, toți copiii își vor afla notele obținute. Aceștia trebuie să acceseze site-ul EDU.RO, iar acolo au de efectuat doar câțiva pași simpli.

Rezultate Bacalaureat 2026
Rezultate Bacalaureat 2026

Cum afli primul ce notă ai luat la examenul de Bacalaureat 2026

Rezultatele pentru examenul de Bacalaureat se pot verifica pe site-ul EDU.RO. Elevii care au susținut probele din prima sesiune trebuie să urmeze câțiva pași. Pentru a afla nota, după accesarea site-ului, este importantă selectarea județului din care elevul face parte.  Apoi, candidatul introduce codul unic primit înainte de susținerea examenului. În acest mod este asigurat anonimatul candidaților, cu respectarea regulilor privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, tinerii vor afla notele la fiecare probă în parte, dar și nota finală pe care au obținut-o.

Rezultate Bacalaureat 2026
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Informațiile vor fi publicate până la ora 12:00. De asemenea, un lucru important de menționat este că rezultatele afișate marți, 7 iulie, sunt cele provizorii. Adică, după depunerea contestațiilor și soluționarea lor, se vor afișa notele finale, în data de 13 iulie.

Cum depun elevii contestație

Este al doilea an consecutiv în care elevii își pot vedea lucrările. Ulterior, dacă nu sunt mulțumiți de notare, aceștia pot depune contestație doar în ziua în care au primit rezultatele, în intervalul orar 17:00-18:00. Cei care își contestă nota, trebuie să completeze o declarație și să o semneze, prin care sunt de acord și au luat la cunoștiință faptul că recorectarea testului poate însemna fie creșterea notei, fie scăderea ei.

Tinerii care nu au susținut examenul de Bacalaureat în această sesiune o pot face în luna august 2026. Probele scrise vor avea loc începând cu data de 10 august și se vor încheia pe 13 august. Rezultatele vor ajunge la elevi în data de 18 august. Depunerea contestațiilor se va face în aceeași zi, astfel că rezultatele finale se vor afișa în data de 24 august.

VEZI ȘI: Câți bani încasează profesorii care supraveghează elevii la Bacalaureat 2026, de fapt

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