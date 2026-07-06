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Cum s-a copiat la BAC, de fapt. O rețea a fost destructurată, 5 persoane au fost plasate sub control judiciar

De: Andreea Stăncescu 06/07/2026 | 13:11
Cum s-a copiat la BAC, de fapt. O rețea a fost destructurată, 5 persoane au fost plasate sub control judiciar
Fraudă la Bacalaureat / Sursă Foto: Arhivă Cancan.ro
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După încheierea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat, au apărut și primele dovezi care indică faptul că examenul ar fi fost fraudat în mai multe sesiuni de desfășurare. Procurorii au deschis o anchetă ce vizează o rețea organizată, iar cinci persoane au fost puse sub acuzare pentru divulgarea unor informații nepublice cu scopul de a facilita promovarea examenului în schimbul unor sume de bani.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi funcționat încă din anul 2023 și ar fi fost activă inclusiv în sesiunile următoare ale examenului de Bacalaureat. Membrii grupării sunt suspectați că au pus la punct un mecanism prin care subiectele ajungeau în posesia unor candidați imediat după începerea probelor, când acestea aveau încă caracter confidențial.

sursă foto: Pixabay

Frauda la Bacalaureat

Ancheta arată că unii elevi ar fi fotografiat sau filmat subiectele direct din sala de examen și le-ar fi transmis prin mijloace electronice către persoane aflate în afara centrelor de examinare. Acestea rezolvau rapid cerințele și trimiteau răspunsurile înapoi către candidați, care le primeau prin intermediul unor dispozitive electronice ascunse, inclusiv căști de mici dimensiuni.

Procurorii susțin că, la fiecare sesiune a examenului, zeci de candidați ar fi beneficiat de acest sistem, iar promovarea era condiționată de plata unor sume de bani. Fondurile obținute ar fi fost împărțite între persoanele implicate, în funcție de rolul pe care fiecare îl avea în organizarea fraudei.

Cei cinci inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Pe durata acestei măsuri, ei nu au voie să ia legătura între ei sau cu alte persoane implicate în dosar și trebuie să respecte obligațiile impuse de procurori. În cazul în care vor încălca aceste restricții, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau chiar cu arestarea preventivă, în funcție de decizia autorităților.

„În data de 04.07.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei 5 inculpați, aflați în stare de reținere, precum și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile”, au anunțat procurorii.

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