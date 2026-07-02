Cele 3 vedete din România care s-au făcut de râs la Bacalaureat. Cu ce note au picat BAC-ul

În plină sesiune de Bacalaureat, când absolvenții de liceu trec prin emoțiile „examenului maturității”, iar astăzi susțin ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului și specializării, este momentul să ne amintim că nici vedetele nu au fost ocolite de provocările acestui examen. De-a lungul anilor, mai multe nume cunoscute din showbizul românesc au avut dificultăți și nu au reușit să promoveze din prima încercare.

Chiar dacă astăzi sunt nume cunoscute în showbiz, unele vedete din România au avut parte de un început mai puțin fericit când vine vorba despre Bacalaureat. Nu au promovat examenul din prima sesiune, dar nu au lăsat acest lucru să le definească.

Adelina Pestrițu a obținut 3,60 de limba română

Adelina Pestrițu s-a numărat printre celebritățile care au avut emoții la examenul de Bacalaureat. În 2006, după absolvirea cursurilor Colegiului Național „Dinicu Golescu” din Câmpulung, vedeta nu a reușit să promoveze examenul din prima sesiune, după ce a obținut nota 3,60 la proba scrisă de Limba și literatura română.

Ulterior, și-a îmbunătățit rezultatul și a trecut examenul, continuându-și studiile la Facultatea de Management. Episodul a fost intens comentat la vremea respectivă, însă nu i-a afectat parcursul profesional.

Și Margherita de la Clejani, fiica artiștilor Viorica și Ioniță din Clejani, s-a confruntat cu un obstacol asemănător. În sesiunea de vară din 2012, aceasta a fost respinsă după ce a obținut nota 4,40 la Limba și literatura română. Nu a renunțat însă și s-a prezentat din nou la examen în sesiunea din toamnă, pe care a reușit să o promoveze. Mai târziu, și-a continuat pregătirea academică, alegând să urmeze cursurile Facultății de Jurnalism.

Printre cei care au întâmpinat dificultăți la Bacalaureat se află și Costel Busuioc, românul devenit celebru după câștigarea concursului de talente „Hijos de Babel”, în Spania. Revenit în țară pentru a-și finaliza studiile la Seminarul Teologic din Constanța, artistul nu a reușit să promoveze examenul, obținând note de 1,20 la Limba română, 4,20 la Istorie și 5,10 la Geografie.

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