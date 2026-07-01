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Anca Serea și fiica ei, Sarah, probleme înainte de a ajunge la Bacalaureat. Cartierul în care locuiesc a fost inundat: „Condiții de ieșit din casă”

De: Andreea Stăncescu 01/07/2026 | 11:48
Anca Serea și Sarah, probleme înainte de Bacalaureat / Sursa foto: Social media
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Ziua în care Sarah, fiica Ancăi Serea, susține una dintre cele mai importante probe ale examenului de Bacalaureat a început într-un mod complet neașteptat. În loc să se concentreze doar pe emoțiile examenului, adolescenta și mama sa s-au confruntat cu efectele furtunii puternice care a afectat Bucureștiul în cursul nopții. 

După valul de căldură extremă care a adus temperaturi de aproape 40 de grade, Capitala a fost lovită de ploi torențiale, iar numeroase zone au fost inundate. Nici cartierul în care locuiește Anca Serea nu a fost ocolit de probleme.

În doar câteva ore, asupra Bucureștiului s-a abătut o cantitate excepțională de precipitații, apropiată de media normală pentru întreaga lună iunie. În unele zone ale Capitalei, ploile au avut o intensitate extrem de rar întâlnită, comparabilă cu fenomene care apar o dată la câteva decenii.

Anca Serea și fiica ei au trecut printr-o provocare pentru a ajunge la liceu

Pentru a putea pleca spre liceu și a evita întârzierea la examen, Anca Serea și fiica sa au fost nevoite să traverseze zonele inundate desculțe. Vedeta a publicat imagini din cartier pe rețelele de socializare, arătând situația dificilă cu care s-au confruntat locuitorii din zonă. În mesajul transmis urmăritorilor, aceasta și-a exprimat speranța că traficul nu va fi afectat grav și că elevii vor reuși să ajungă la timp la centrele de examen.

Sursa foto: Instagram

În ciuda obstacolelor create de vreme, cele două au reușit să ajungă fără probleme la liceu. Odată ajunsă acolo, Sarah s-a întâlnit cu colegii săi și a intrat în sala de examen pentru a susține proba obligatorie a profilului.

„Bună dimineața! Condiții de ieșit din casă spre bac. Azi noapte s-a inundat tot cartierul. Sperăm să nu fie blocaje pe centură și să puteți ajunge. Așa plecam, desculțe. Cam așa plecăm din casă. Să înțelegeți ce este în cartierul nostru de lux, apa după glezne. De la 40 de grade la potopul din București, un bac altfel”, a transmis Anca Serea pe contul ei de Instagram.

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