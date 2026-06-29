Locul în care s-a dus Anca Serea, înainte ca fiica ei să susțină Bacalaureatul. Ce semn divin a primit: ”Nu cred în coincidențe”

Anca Serea trece prin mari emoții. Fiica ei, Sarah, susține în această perioadă Bacalaureatul. Cu doar o zi înainte de a susține examenul maturității, acestea au ajuns într-un loc plin de însemnătate spirituală. Soția lui Adi Sînă spune că nu a fost o coincidență.

Bacalaureatul este unul dintre cele mai importante examene pentru elevii care au absolvit liceul. Emoțiile sunt la cote maxime, mai ales în rândul părinților. Printre vedetele ale căror copii susțin Bacalaureatul zilele acestea se numără și Anca Serea. Soția lui Adi Sînă este foarte copleșită, astfel că s-a dus într-un loc în care liniștea veghează. Ea și copiii au ajuns la o biserică. Mai mult decât atât, a transmis un mesaj impresionant pe rețelele de socializare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Locul în care s-a dus Anca Serea, înainte ca Sarah să susțină BAC-ul

Anca Serea și Adi Sîna trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. În ultima perioadă s-a zvonit că ar fi în prag de divorț, însă cei doi au infirmat. Împreună au șase copii, iar Sarah susține în această perioadă Bacalaureatul. Emoțiile sunt la cote maxime, atât pentru ea, cât și pentru părinți. Cu doar o zi înainte de examen, vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj uluitor.

Ea împărtășește totul cu fanii ei și a dezvăluit că, duminică, 28 iunie, ea și copiii au ajuns la o biserică. În plus, Anca spune că nu este doar o coincidență și asta pentru că biserica poartă hramul Sfinților Petru și Pavel, sărbătoare care este marcată în calendarul ortodox luni, 29 iunie, chiar în ziua în care Sarah susține proba la Limba și Literatura Română.

Nu cred în coincidențe. Cred în întâlniri pe care Dumnezeu le pregătește la timpul potrivit 🙏🏻! Ca mamă, aș vrea să-i pot lua toate emoțiile și să le port eu. Dar nu pot. Astăzi, fără să plănuiesc, am descoperit această biserică. Un loc despre care nici măcar nu știam că există deși este la o aruncătură de băț de noi . Am intrat, am aprins o lumânare și am lăsat acolo toate grijile noastre. Apoi am aflat că aici se află moaște ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel, iar mâine este chiar sărbătoarea lor. Poate unii îi spun coincidență. Eu aleg să-i spun binecuvântare. M-am rugat pentru Sarah și pentru toți copiii care încep mâine examenul maturității. Să aibă mintea limpede, inima liniștită și încrederea că tot ce au muncit va rodi. Iar noi, părinții, să avem răbdarea de a-i susține și înțelepciunea de a le aminti că valoarea lor nu se măsoară într-o notă. Doamne, ocrotește-i pe toți!, a scris Anca Serea pe Instagram.

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