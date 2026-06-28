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Zice că nu divorțează de Adi Sînă, dar aceste imagini susțin contrariul. Anca Serea, ți-ai „pierdut” verigheta?

De: Denisa Crăciun 28/06/2026 | 08:41
Zice că nu divorțează de Adi Sînă, dar aceste imagini susțin contrariul. Anca Serea, ți-ai pierdut verigheta?
Anca Serea, fără verighetă
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În ultima vreme au apărut speculații conform cărora Adrian Sînă și Anca Serea ar fi în prag de divorț. După câteva zile de tăcere, ea a postat un mesaj ferm pe rețelele de socializare, prin care infirmă toate zvonurile. Aceasta susține că sunt mai bine ca niciodată, însă un detaliu pare să o dea de gol.

Adi Sînă și Anca Serea formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Sunt împreună de mai bine de un deceniu și au șase copii. Deși sunt foarte prezenți în mediul online, în ultima perioadă au avut tot mai rar apariții de cuplu, iar asta a stârnit speculații în rândul fanilor. Totuși, după câteva zile de tăcere, în care nu au vorbit despre zvonul lansat, Anca Serea a explicat în mediul online că nu divorțează și că relația lor merge mai bine ca oricând. Pe de altă parte, imaginile pe care le postează susțin contrariul.

Imaginile care susțin contrariul

Adi Sînă și Anca Serea nu au mai avut apariții nici în mediul online, dar nici la diverse evenimente. Mai mult decât atât, fanii au observat că ea nu își mai urmărește soțul pe Instagram. Aceste detalii i-au făcut pe internauți să creadă că cei doi ar fi în prag de divorț. Au apărut acuzații și la adresa lui Adi Sînă. Unii spun că în trecut i-ar fi fost infidel partenerei sale, iar asta ar duce la separare.

După câteva zile în care nu au răspuns întrebărilor fanilor, Anca Serea a postat un mesaj ferm pe rețelele de socializare, în care spune că nu divorțează. În plus, a explicat că va posta mai des cu el, pentru ca aceste zvonuri să nu mai apară. Totuși, câteva imagini susțin contrariul. Aceasta nu mai poartă verigheta de ceva timp. Așadar, putem doar să ne întrebăm dacă răspunsul ei a fost doar pentru a opri speculațiile sau există un alt motiv întemeiat pentru care nu mai are pe deget inelul ce leagă iubirea dintre ei.

Anca Serea, fără verighetă
Anca Serea, fără verighetă

Ce mesaj a postat Anca Serea după ce s-a zis că divorțează

La câteva zile după ce au apărut speculațile conform cărora cei doi ar divorța, Anca Serea a postat imagini alături de soțul ei. Aceasta a scris că nu au timp să publice imagini mereu atunci când sunt împreună, dar de acum va distribui fotografii mai des.

Și încă ceva, suntem prea ocupați să ne postăm toată ziua bună ziua pe aici! Dar vă promit eu că de acum fac spam aici, a scris Anca Serea pe Instagram.

VEZI ȘI: Adevărul despre Adi Sînă și Anca Serea: Cei doi au ajuns la sapă de lemn? Ce probleme cu legea au, de fapt

Anca Serea a recunoscut că nu mai poartă verigheta. Care e motivul

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