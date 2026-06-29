Tragedia prin care a trecut Anca Serea. Motivul pentru care primul ei soț a murit la doar 36 de ani. Ce a rugat-o pe patul de moarte

Dispariția lui Filip Poplingher, fostul soț al Ancăi Serea, la doar 36 de ani, a lăsat un gol imens în viața vedetei. Cu puțin timp înainte de a înceta din viață, el a avut o rugăminte importantă, legată de copiii lor.

Anca Serea s-a numărat printre invitații emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de Kanal D, unde a vorbit deschis despre momente importante din viața sa personală și profesională, răspunzând fără ocolișuri întrebărilor adresate de realizatoarea TV.

Cunoscută atât pentru activitatea sa din televiziune și modelling, cât și pentru prezența constantă în mediul online, Anca își împarte timpul între carieră și familie. Din 2015 formează un cuplu alături de Adrian Sînă, iar împreună cresc o familie numeroasă, având șase copii. Dragostea pentru cei mici a însoțit-o încă din copilărie. Asta pentru că obișnuia să aibă grijă de copiii din cartier și își imagina că va urma o carieră în învățământ.

Deși a ales să studieze Managementul și Administrația Publică la Academia de Studii Economice din București, unde ulterior a obținut și un master în economie, parcursul profesional a condus-o către lumea televiziunii și a divertismentului, domeniu în care și-a construit notorietatea.

Cea mai grea perioadă din viața Ancăi Serea

Pe parcursul interviului, Anca Serea a abordat și unul dintre cele mai dificile episoade din viața sa. Bruneta a oferit detalii mai puțin cunoscute despre trecut. Cu mult înainte de a-și întemeia familia alături de Adrian Sînă, vedeta a fost căsătorită cu Filip Poplingher, tatăl primilor săi doi copii.

În 2010, destinul familiei a fost marcat de o tragedie. Filip Poplingher a murit la doar 36 de ani, după ce s-a confruntat timp de trei ani cu leucemia. Pierderea lui a avut un impact profund asupra Ancăi Serea. Ea a mărturisit că a traversat una dintre cele mai grele perioade din existența sa. Bruneta a recunoscut că, după dispariția fostului soț, a simțit că întreaga ei lume s-a prăbușit.

Vedeta a plâns departe de privirile copiilor

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Anca Serea a vorbit despre durerea provocată de moartea fostului său soț. Vedeta a dezvăluit că perioada de după decesul acestuia a fost una extrem de dificilă. Ea a încercat să ascundă suferința de cei doi copii ai lor.

Vedeta a povestit că, în momentele în care simțea că nu își mai poate stăpâni emoțiile, se retrăgea în dressing pentru a plânge departe de privirile copiilor, dorindu-și ca aceștia să nu o vadă copleșită de durere. Anca Serea a mărturisit că pierderea suferită i-a schimbat complet viața. Mai mult, depășirea acelei perioade a reprezentat una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat.

„Au fost niște momente foarte grele în viața mea, pentru care nu te simți pregătit niciodată. Deși, când suntem liniștiți, ne înșelăm cu gândul că apelând la Dumnezeu durerea o să treacă, în momentul respectiv nu este așa din păcate, iar disperarea și durerea sunt atât de mari, încât în cazul meu nu mai vedeam niciun fel de lumină, nicio rezolvare. Am crezut că viața mea se va duce odată cu viața lui. Practic, am și refuzat să lupt timp de aproape două luni, stăteam mai mult închisă într-un dressing, pentru că nu voiam să mă vadă copiii în starea aceea”, a declarat Anca Serea, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Ce i-a cerut fostul soț înainte să se stingă din viață

Anca Serea a povestit că, în cea mai grea perioadă din viața sa, sprijinul mamei a fost esențial pentru a putea merge mai departe. Vedeta a mărturisit că a trecut prin numeroase stări și momente dificile. Puterea de a depăși suferința a venit atât din responsabilitatea față de copii, cât și din ultimele cuvinte ale fostului său soț.

Potrivit declarațiilor sale, Filip Poplingher i-a cerut, înainte de a se stinge din viață, să nu renunțe la fericire, să rămână puternică și, la momentul potrivit, să își refacă viața alături de un bărbat care să o iubească și să o respecte la fel de sincer cum a făcut-o el. Anca Serea a spus că această rugăminte a rămas una dintre cele mai importante amintiri pe care le păstrează de la fostul său soț și a ajutat-o să privească spre viitor.

„Înainte să plece, el m-a rugat să fiu puternică și să-mi găsesc pe cineva care să mă aprecieze și să mă iubească la fel de mult cum a făcut-o el”, a mai adăugat vedeta.

Filip Poplingher a fost diagnosticat cu leucemie

Anca Serea a fost alături de primul său soț pe tot parcursul luptei acestuia cu leucemia. Vedeta a încercat să îi ofere sprijin și să găsească soluții pentru salvarea lui. În speranța unei șanse în plus, acesta a apelat inclusiv la specialiști din străinătate. El a mers la medici din India și China și a urmat diverse terapii alternative.

Cu toate eforturile depuse și tratamentele încercate, boala a continuat să evolueze. În cele din urmă nu a mai putut fi învinsă.

„Înainte să mergem la Berlin să ni se dea diagnosticul de cancer, Filip a făcut de 9 ori analizele în România şi din toate reieşea că este perfect sănătos. Am făcut tot ce se putea pentru a-l salva pe Filip. Am mers inclusiv în India şi în China. A făcut cure bazate pe plante, tratamente cu foc. Eu cred că atunci când ne îmbolnăvim, suntem datori sa facem totul în primul rând pentru cei ce ne iubesc şi apoi pentru noi”, a povestit Anca Serea, la o emisiune TV, cu ani în urmă.

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