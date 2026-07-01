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Replica virală a acestui elev din Drobeta Turnu-Severin, după proba la română de la BAC: „Mi-a căzut Testament, pe care și urmează să mi-l fac”

De: Irina Vlad 01/07/2026 | 07:39
Replica virală a acestui elev din Drobeta Turnu-Severin, după proba la română de la BAC: Mi-a căzut Testament, pe care și urmează să mi-l fac
Replica virală a acestui elev din Drobeta Turnu-Severin, după proba la română de la BAC: "Mi-a căzut Testament, pe care și urmează să mi-l fac"/ sursă foto: TVR Craiova
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Absolvenții clasei a XII-a au susținut în această săptămână prima probă la Bacalaureat 2026, la Limba și literatura română. Replica virală a unui elev din Drobeta Turnu-Severin s-a viralizat rapid în spațiul public. 

Luni, 29 iunie 2026, aproximativ 131.000 de absolvenți au susținut proba la Limba și literatura Română. Mulți dintre ei se așteptau ca la subiectul III să fie proză, adică „Ion” sau „Moromeții”, subiectele din acest an i-au surprins – pe unii dintre ei. Anul acesta, poezia „Testament” (Tudor Arghezi) le-a dat bătăi de cap absolvenților de la profilul uman.

Replica virală a acestui elev din Drobeta Turnu-Severin, după proba la română de la BAC: „Mi-a căzut Testament, pe care și urmează să mi-l fac”/ sursă foto: TVR Craiova

BAC 2026: Replica virală a unui elev de clasa a XII-a după ce a ieșit din sala de examen

După finalizarea probei scrise a examenului de Bacalaureat 2026, imediat la ieșirea din sălile de examen, elevii și-au împărtășit primele impresii. Ca aproape în fiecare an, pe lângă părerile despre nivelul de dificultate al subiectelor, în această vară, unii elevi speră să obțină indulgență de la profesorii care le vor corecta lucrările.

La ieșirea din sala de examen, un elev de clasa a XII-a de la profilul uman, care a susținut examenul de Bacalaureat 2026 în cadrul Colegiului Gheorghe Țițeica din Drobeta Turnu-Severin, a mărturisit că nu se aștepta ca la subiectul III să pice poezia. Ironia fină a tânărului a plecat chiar de la titlul poeziei lui Tudor Arghezi.

Mai în glumă, mai în serios, el le-a spus jurnaliștilor prezenți că, dacă nu i-a examenul, va trebui să își redacteze propriul testament. Mai mult de atât, el a făcut un „apel” către profesorii care vor corecta lucrările, spunând că nota lui finală va depinde de cât de indulgent este cel care verifică lucrarea.

„A fost destul de ok, se putea și mai rău. Mi-a căzut „Testament”, pe care urmează să mi-l fac. Depinde și de corector, cât de exigenți sunt”, a spus tânărul la ieșirea din sala de examen.

Subiecte BAC 2026: Limba și literatura română

SUBIECTUL I – elevii au avut de citit un text la prima vedere de Pia Pillat (din „Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat”) și de răspuns la câteva cerințe: sensul unor cuvinte, explicarea unor secvențe semnificative din text, extragerea unor trăsături morale din text etc. De asemenea, tot la subiectul I, aceștia au trebuit să redacteze un eseu argumentativ, atât pe baza informațiilor din text, cât și a experiențelor proprii, cu privire la următoarea afirmație: „Pregătirea pentru un examen impune sau nu renunțarea la activitățile preferate”.

SUBIECTUL II – elevii au trebuit să prezinte perspectiva narativă dintr-un fragment de text la prima vedere, mai precis „Jar” de Liviu Rebreanu.

SUBIECTUL III – candidații de la profilul real au trebuit să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia (ex: poezie „Plumb”). Candidații de la profilul uman au avut particularitățile unui text poetic de Tudor Arghezi (ex: „Testament”).

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