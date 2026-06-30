BACALAUREAT 2026 | Câte ore a învățat această elevă cu tatuaj din Iași, pentru proba la limba română. Ce notă crede că va lua

Luni, 29 iulie, elevii de clasa a XII-a au susținut primba probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2026, la Limba și literatura română. Deși au axistat mulți candidați care au întâmpinat probleme, o tânără din Iași a mărturisit că nu își face griji deloc că nu va lua o notă mare.

Ca în fiecare an, subiectele de la examenul de Bacalaureat de la proba scrisă de Limba și literatura română au fost ușoare pentru cei care au învățat și foarte grele pentru cei care nu s-au pregătit, gradul de dificultate fiind direct proporțional cu efortul depus de fiecare elev în timpul anului. Câte ore a învățat această elevă din Iași, pentru proba la limba română, dar și ce notă crede că va lua?

Ce spune eleva din Iași despre prima probă de la BAC

O elevă din Iași susține că proba la Limba și literatura Română a avut un nivel mediu de dificultate și speră să obțină o notă între 8.50 și 9. Deși s-a confruntat cu emoții uriașe, ea a reușit să comprime toate cunoștințele obținute în anii de studiu și să rezolve subiectele cerute.

La ieșirea din sala de examen, ea a mărturisit că, pentru orice elev care ar fi învățat cu minimum două zile înainte, examenul ar putea fi promovat cu o notă mare. Făcând un calcul simplu, studiind în acest interval un număr de 8-10 ore pe zi, reiese că eleva ar fi acumulat în total aproximativ 16-20 de ore de pregătire intensă înainte de BAC.

„A fost foarte ok, a picat poezie, pe ea o știam cel mai puțin, dar am scris ok. Nu e imposibil să iei un 8. A fost perspectivă narativă la subiectul doi. Dacă învățai cu minimum două zile înainte, făceai subiectul. Mă aștept să iau nota 8.50 – 9”, a spus eleva din Iași.

Subiecte BAC 2026: Limba și literatura română

SUBIECTUL I – elevii au avut de citit un text la prima vedere de Pia Pillat (din „Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat”) și de răspuns la câteva cerințe: sensul unor cuvinte, explicarea unor secvențe semnificative din text, extragerea unor trăsături morale din text etc. De asemenea, tot la subiectul I, aceștia au trebuit să redacteze un eseu argumentativ, atât pe baza informațiilor din text, cât și a experiențelor proprii, cu privire la următoarea afirmație: „Pregătirea pentru un examen impune sau nu renunțarea la activitățile preferate”.

SUBIECTUL II – elevii au trebuit să prezinte perspectiva narativă dintr-un fragment de text la prima vedere, mai precis „Jar” de Liviu Rebreanu.

SUBIECTUL III – candidații de la profilul real au trebuit să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia (ex: poezie „Plumb”). Candidații de la profilul uman au avut particularitățile unui text poetic de Tudor Arghezi (ex: „Testament”).

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