Răzvan Coșoreci, un elev din Târgu Jiu, a dat BAC-ul la română de pe patul de spital. În urmă cu o zi, fusese operat

Un elev din Târgu Jiu a susținut Bacalaureatul pe patul de spital. Acesta a fost internat pentru o intervenție chirurgicală, iar la doar câteva ore distanță a primit subiectul la Limba și Literatura Română. Tânărul nu a vrut să rateze sesiunea din acest an.

Răzvan, absolvent al Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, a susținut luni, 29 iunie, proba la Limba și Literatura Română, din cadrul Bacalaureatului 2026, pe patul de spital. Tânărul era internat pentru a se opera de apendicită, iar la doar câteva ore distanță de la intervenție și-a testat cunoștințele. Pentru a putea fi totul posibil, salonul s-a transformat temporar într-o sală de examen, iar comisia desemnată de la centrul de examen al liceului s-a deplasat la spital.

Un elev din Târgu Jiu a susținut BAC-ul din spital

O situație neașteptată a avut loc în Târgu Jiu. Răzvan, un absolvent al Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” nu a vrut să rateze Bacalaureatul, cel mai important examen al maturității. Pentru că era internat, a făcut tot posibilul pentru a susține luni, 29 iunie, proba la Limba și Literatura Română. Acesta se afla la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, unde dr. Sterie Ciprian Adrian, de la Secția Chirurgie Generală II, a realizat intervenția cu succes, iar băiatul s-a simțit pregătit să treacă de examen.

Nu voiam să ratez examenul pentru care m-am pregătit în toți acești ani. Era important pentru mine să îl susțin, a spus Răzvan.

De asemenea, pentru a putea susține BAC-ul, Inspectoratul Școlar Gorj, conducerea spitalului și personalul medical al secției de chirurgie au colaborat. Salonul s-a transformat într-o sală de examen, fiind echipată cu supraveghere audio-video. Comisia desemnată de centrul de examinare a fost și ea prezentă. Conducerea spitalului a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

Întregul proces s-a desfășurat fără incidente. Elevul a fost extrem de determinat, iar starea sa de sănătate este monitorizată constant, au scris reprezentanții unității spitalicești.

Elevul ar urma să susțină și următoarele două probe, la Matematică și proba opțională, tot din incinta spitalului, în funcție de cum evoluează starea sa de sănătate.

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