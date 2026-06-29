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BACALAUREAT 2026 | Cum se rezolvă subiectele de la limba și literatura română

De: Emanuela Cristescu 29/06/2026 | 11:00
BACALAUREAT 2026 | Cum se rezolvă subiectele de la limba și literatura română
BACALAUREAT 2026 | Cum se rezolvă subiectele de la limba și literatura română
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BACALAUREAT 2026. Emoțiile au atins cote maxime în unitățile de învățământ, unde mii de absolvenți de liceu susțin în aceste clipe prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Subiectele la Limba și Literatura Română au fost deja distribuite în bănci, iar supraveghetorii au declanșat protocoalele stricte de monitorizare.

Candidații se confruntă cu un test complex, structurat în trei mari blocuri de cerințe, unde fiecare detaliu de redactare poate face diferența dintre promovare și eșec.

Porțile s-au închis la 8:30, iar la ora 9:00 fix s-au deschis plicurile sigilate, dându-se startul celor 180 de minute regulamentare. Ministerul Educației a impus reguli extrem de stricte în acest an pentru securizarea examenului, de la interdicția totală a dispozitivelor electronice până la obligativitatea folosirii exclusive a instrumentelor de scris cu cerneală sau pastă albastră.

Orice abatere aduce cu sine anularea lucrării, motiv pentru care concurenții trebuie să fie extrem de atenți la formatul rezolvărilor.

Subiectele la limba română de la BACALAUREAT 2026

Subiectul I: Tehnica de analiză pe text și rigorile eseului argumentativ (50 de puncte). Prima parte a foii de examen pune la bătaie jumătate din punctajul total și se concentrează pe evaluarea competențelor de lectură. Candidații au în față două fragmente literare sau nonficționale la prima vedere și au datoria de a demonstra că pot decoda un text la o primă analiză.

Iată ce presupune rezolvarea corectă a acestei secțiuni:

  • Acuratețe în răspunsuri (Partea A): Elevii trebuie să extragă informații punctuale din paragrafe, să determine sensul contextual al unor cuvinte mai puțin uzuale și să demonstreze logică în argumentarea unor stări de spirit sau acțiuni descrise în text.
  • Rigiditatea textului argumentativ (Partea B): Aici se cere construirea unui eseu de cel puțin 150 de cuvinte. Succesul este asigurat doar de o structură impecabilă: enunțarea ipotezei, dezvoltarea a două argumente distincte (unul raportat la textul primit, celălalt extras din experiența proprie sau culturală) și formularea unei concluzii clare. Devierile de la tema indicată aduc depunctări severe.
BACALAUREAT 2026 | Cum se rezolvă subiectele de la limba și literatura română
BACALAUREAT 2026 | Cum se rezolvă subiectele de la limba și literatura română

Subiectul al II-lea și al III-lea: Conceptele critice și diferențierea eseurilor în funcție de profil. La Subiectul al II-lea, evaluat cu 10 puncte, absolvenții trebuie să lase la o parte speculațiile și să aplice noțiuni exacte de teorie literară. Cerințele vizează de obicei definirea perspectivei narative, identificarea rolului pe care îl au notațiile autorului în piesele de teatru sau explicarea modului în care figurile de stil construiesc o anumită semnificație.

Piesa centrală a examenului, Subiectul al III-lea (30 de puncte), testează capacitatea de memorare și sinteză a operelor literare studiate de-a lungul celor patru ani de liceu. Aici, modul în care se rezolvă eseul depinde în totalitate de specializarea urmată:

Cum se împart cerințele la Subiectul III

Pentru Profilul Umanist: Baremul impune un nivel ridicat de complexitate. Candidații trebuie să realizeze paralele între personaje, să evidențieze relații sociale sau psihologice și să introducă în text termeni avansați de istorie și critică literară.

Pentru Profilul Real și Tehnologic: Abordarea este mai directă. Elevii au sarcina de a prezenta trăsăturile unui text studiat aparținând unui autor clasic sau de a construi caracterizarea unui personaj principal, respectând o serie de repere stricte transmise în cerință.

Pe lângă conținutul propriu-zis, profesorii evaluatori vor taxa orice greșeală gramaticală. Grafia, lizibilitatea, punctuația corectă și respectarea limitelor de spațiu sunt criterii esențiale care pot scădea considerabil nota finală, chiar dacă pe lucrare se adaugă cele 10 puncte acordate din oficiu.

După finalizarea probei de astăzi, absolvenții vor avea o singură zi de respiro. Calendarul oficial arată că marți, pe 30 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, unde se testează cunoștințele la Matematică sau Istorie. Joi, pe 2 iulie, se va susține proba la alegere, în funcție de specializare, urmând ca vineri sesiunea să se închidă definitiv cu examenul la limba maternă.

VEZI ȘI: BACALAUREAT 2026 | Ce a picat la limba română. Subiectul care a dat bătăi de cap elevilor

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