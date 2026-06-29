BACALAUREAT 2026 | Ce a picat la limba română. Subiectul care a dat bătăi de cap elevilor

Luni, 29 iunie, a început sesiunea examenului național de Bacalaureat 2026, prima probă fiind cea la Limba și literatura română. Candidații susțin examenul într-un context dificil, marcat de temperaturi extreme și de avertizările de Cod roșu de caniculă emise de autorități.

Sesiunea de vară a examenului național de Bacalaureat 2026 a debutat luni, 29 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. În zilele următoare, absolvenții de liceu vor susține examenul la disciplina obligatorie a profilului, proba la alegere în funcție de specializare și, acolo unde este cazul, examenul la limba și literatura maternă. Candidații au avut acces în centrele de examen în intervalul 7:30-8:30. Intrarea în săli s-a făcut exclusiv pe baza unui act de identitate valabil. În intervalul 8:30 – 9:00, candidaților li se va explica modul de desfășurare a probei, iar la ora 09:00 începe proba.

Desfășurarea examenelor are loc în condiții de temperaturi extreme. Motiv pentru care Ministerul Educației și Cercetării a introdus un set de măsuri speciale. Acestea au ca scop limitarea efectelor caniculei asupra elevilor și a personalului implicat în organizarea Bacalaureatului.

Măsuri speciale din cauza temperaturilor extreme

Autoritățile au solicitat inspectoratelor școlare să ia toate măsurile necesare pentru ca probele scrise să se desfășoare în condiții optime. Printre recomandările transmise se numără asigurarea permanentă a apei potabile în toate centrele de examen, utilizarea cu prioritate a sălilor dotate cu sisteme de climatizare și amenajarea spațiilor cu expunere redusă la soare pentru susținerea probelor sau evaluarea lucrărilor.

În unitățile unde nu există instalații de aer condiționat, inspectoratele au fost îndemnate să găsească soluții alternative pentru reducerea disconfortului termic, precum folosirea aparatelor mobile de climatizare sau a ventilatoarelor. Sălile trebuie aerisite periodic, fără a perturba desfășurarea examenelor.

Ministerul a mai cerut amenajarea unor zone umbrite în care candidații să poată aștepta înainte și după probe. Totodată, a mai fost solicitată verificarea instalațiilor electrice necesare funcționării echipamentelor de răcire și asigurarea unei intervenții medicale rapide, dacă situația o impune.

În plus, centrele de examen sunt obligate să monitorizeze constant condițiile din săli. Mai mult decât atât, trebuie să intervină ori de câte ori temperaturile ridicate pot afecta desfășurarea examenului. De asemenea, toți participanții la examen trebuie informați cu privire la măsurile recomandate pentru prevenirea efectelor caniculei.

Reguli pentru intrarea în sala de examen

Candidații care participă la examenul de Bacalaureat 2026 trebuie să respecte cu strictețe regulile impuse în centrele de examen. În sala în care se desfășoară probele scrise este interzis accesul cu telefoane mobile, dispozitive electronice, ghiozdane, notițe, manuale sau orice alte materiale care ar putea oferi un avantaj în rezolvarea subiectelor.

Regulamentul prevede că elevii nu pot avea asupra lor, nici în buzunare, încălțăminte, penare, genți sau în băncile de examen, telefoane, căști, ceasuri inteligente, dispozitive conectate la internet ori alte echipamente electronice de comunicare sau calcul.

Nerespectarea acestor prevederi este considerată tentativă de fraudă și atrage eliminarea imediată din examen. În plus, elevii sancționați pierd dreptul de a susține probele rămase din sesiunea în curs. Rezultatele obținute anterior, inclusiv cele de la evaluarea competențelor lingvistice și digitale, nu mai sunt recunoscute.

Totodată, regulamentul stabilește că absolvenții eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat. Sancțiunea poate fi aplicată indiferent dacă dispozitivele sau materialele interzise au fost folosite ori doar introduse în sala de examen.

Cum se calculează nota finală

Regulamentul examenului de Bacalaureat 2026 stabilește în detaliu modul în care sunt corectate lucrările și procedura aplicată în situațiile în care există diferențe semnificative între notele acordate de evaluatori.

În etapa inițială, fiecare lucrare este analizată independent de doi profesori. Dacă diferența dintre notele acordate nu depășește un punct, nota finală este stabilită ca medie aritmetică a celor două evaluări, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Atunci când diferența dintre cele două note este mai mare de un punct, lucrarea intră automat într-o nouă etapă de evaluare. Alți doi profesori o recorectează. După înregistrarea tuturor celor patru note sunt eliminate cea mai mare și cea mai mică valoare. Nota finală este reprezentată de media aritmetică a celor două note rămase, calculată fără rotunjire.

Pentru promovarea examenului național de Bacalaureat, absolvenții trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții. Ei trebuie să participe la toate probele de evaluare a competențelor, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să realizeze o medie generală de cel puțin 6 la examenele scrise. În situația în care media finală este de 5,99, aceasta se rotunjește la 6,00, iar candidatul este declarat promovat.

Primele rezultate ale examenului vor fi publicate în data de 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea consulta lucrările și vor putea depune contestații. Procedură va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Reevaluarea lucrărilor contestate este programată pentru intervalul 9-10 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii vor fi afișate pe 13 iulie.

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