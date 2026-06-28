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Ce trebuie să aibă elevii în sala de examen la Bacalaureat. Lista completă cu obiectele permise și interzise

De: Denisa Crăciun 28/06/2026 | 15:11
Ce trebuie să aibă elevii în sala de examen la Bacalaureat. Lista completă cu obiectele permise și interzise
Bacalaureat 2026
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Bacalaureatul începe oficial de luni, 29 iunie. Emoțiile sunt la cote maxime atât pentru părinți, profesori, cât și pentru elevi. Copiii care au încheiat liceul trebuie să treacă prin probele de foc. Totuși, este important să știe că trebuie să aibă asupra lor documente esențiale, dar există și obiecte permise.

Examenul de bacalaureat este unul dintre cele mai importante pentru cei care finalizează studiile liceale. Elevii numără orele până când trebuie să fie prezenți în sala de examen. Emoțiile sunt la cel mai înalt nivel, așadar este esențială o nouă recapitulare cu documentele pe care tinerii sunt obligați să le aibă asupra lor. În plus, autoritățile au pus la dispoziție și o listă cu obiectele permise în timpul probelor.

Ce documente trebuie să aibă elevii asupra lor în ziua Bacalaureatului

Luni, 29 iunie, elevii care au încheiat liceul vor susține prima probă din cadrul Bacalaureatului 2026. Aceștia își vor testa cunoștințele la Limba și Literatura Română, ca mai apoi să treacă peste proba de la Matematică. Ultima probă este cea la alegere, pe care o au indiferent de profil.

Tinerii trebuie să respecte câteva reguli clare. Examenul începe la ora 09:00 în toate centrele de testare. Aceștia trebuie să ajungă mai devreme pentru verificarea actelor și repartizarea în săli. Un lucru important de menționat este că după începerea examenului, accesul nu mai este permis. Toți elevii trebuie să aibă asupra lor documente obligatorii și anume un act de identitate valid. Printre cele admise se numără cartea de identitate, cartea de identitate provizorie și pașaportul (în cazuri speciale). Fără un document valabil, elevii nu pot susține examenul.

Lista de obiecte permise în sala de examen

Pe lângă documentele obligatorii, există și câteva recomandări de obiecte permise în timpul examenului de Bacalaureat. Este vorba despre instrumentele de scris (pix cu pastă albastră, creion, radieră, riglă transparentă) și o sticlă de apă transparentă, fără etichetă.

Pe de altă parte, există obiecte cu care elevii nu au voie să se prezinte în sala de examen. Introducerea ghiozdanelor, rucsacurilor, genților, telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice, manuale, notițe, fițuici, dicționare, ciorne sau calculatoare este strict interzisă. Nerespectarea regulilor duce la eliminarea candidatului și pierderea dreptului de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

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