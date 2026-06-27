Ce subiecte au picat la BAC in 2025. La ce să se aștepte elevii care se pregătesc de examen

Elevii de clasele a XII-a se pregătesc să înceapă prima probă scrisă de la Bacalaureat. Pentru a îi ajuta să se pregătească de examen, este util să știe ce subiecte au picat la BAC în 2025 și să le rezolve pentru a avea o idee despre cum arată structura examenului, cum sunt formulate cerințele și care sunt rezolvările.

Ce subiecte au picat la BAC în 2025 la Limba și Literatura Română

Examenul de Bacalaureat 2025 la Limba și literatura română a avut varianta extrasă cu numărul 7, diferită în funcție de profil.

Pentru profilurile real și tehnologic, textul-suport de la Subiectul I a fost un fragment din Grigore Băjenaru, „Părintele „Geticei””.

La Subiectul al III-lea, candidații au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat din operele lui Ioan Slavici sau Ion Creangă, cu accent pe caracterizarea unui personaj din „Povestea lui Harap Alb” sau „Moara cu noroc”.

Pentru profilurile umanist și pedagogic, varianta extrasă a fost cea cu numărul 7, iar textul suport de la Subiectul I a fost tot din Grigore Băjenaru, „Părintele „Geticei””.

La Subiectul I B, elevii au avut de redactat un text argumentativ despre influența înfățișării unei persoane asupra succesului, folosind informațiile din text și experiența personală sau culturală.

La Subiectul al II-lea, cerința a fost de a prezenta, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului dintr-un fragment dat.

La Subiectul al III-lea, candidații au avut de realizat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre relația dintre două personaje dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau Ioan Slavici.

În spațiul public au apărut și informații neoficiale privind subiectele, după ce o fotografie ar fi circulat dintr-un centru de examen din județul Cluj.

La Subiectul I B, elevii au trebuit să facă un eseu argumentativ despre influența înfățișării asupra succesului, iar la Subiectul al II-lea un comentariu privind rolul notațiilor autorului într-un text dramatic de G.M. Zamfirescu, „Domnișoara Nastasia”. Ministerul Educației a publicat ulterior subiectele și baremele oficiale la ora 15:00.

Ce subiecte au picat la BAC în 2025 la Matematică

La examenul de Bacalaureat 2025, proba de Matematică a avut o structură diferită în funcție de profil, însă anumite tipuri de exerciții au fost comune între specializări, în special la subiectele de dificultate medie și ridicată.

Pentru profilul tehnologic, Subiectul II a inclus un exercițiu cu matrice și o problemă cu polinoame, ambele vizând aplicarea conceptelor de bază din algebra liniară și teoria polinoamelor. La Subiectul III, candidații au avut de rezolvat exerciții legate de funcții matematice, fiind cerute două aplicații distincte pe acest capitol, cu accent pe interpretarea și utilizarea proprietăților funcțiilor.

Vezi AICI subiecte la Bac 2025 Matematică, în funcție de fiecare specializare și profil.

Pentru profilul Științele Naturii, structura a fost similară în zona subiectelor mai avansate. La Subiectul II a apărut tot un exercițiu cu matrice și o problemă cu polinoame, iar la Subiectul III au fost cerute două exerciții bazate pe funcții matematice, cu aplicarea noțiunilor de analiză și studiu al proprietăților funcțiilor.

Găsești AICI rezolvările la subiectele de la BAC 2025 Matematică.

Subiectele au urmărit evaluarea capacității de aplicare a teoriei în exerciții standard, cu accent pe algebra matricială, polinoame și funcții, în acord cu programa de bacalaureat.

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