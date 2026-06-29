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Cum a reușit Matei să copieze la Bacalaureat. Tânărul a făcut totul public: ”Nici Einstein nu putea să vină cu asta”

De: Andreea Stăncescu 29/06/2026 | 15:55
Cum a copiat un tânăr la Bacalaureat în 2022 / Sursa foto: Tiktok
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Peste 131.000 de absolvenți de liceu s-au înscris la sesiunea de Bacalaureat 2026 și au susținut astăzi prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română. Ca în fiecare an, subiectele primite de candidați au stârnit numeroase discuții în mediul online, iar mulți foști elevi au profitat de moment pentru a-și aminti propriile experiențe din timpul examenului maturității.

Printre aceștia se numără și un tânăr care a povestit pe TikTok cum a reușit să promoveze unele probe ale Bacalaureatului din 2022 folosind metode interzise. Acesta a relatat că, înaintea examenului la istorie, el și mai mulți colegi au stabilit să se întâlnească în timpul probei pentru a verifica răspunsurile.

Cum a copiat Matei la examen

Potrivit acestuia, grupul s-ar fi reunit la baie, unde elevii și-ar fi comparat rezolvările și ar fi discutat răspunsurile la anumite cerințe. Tânărul a explicat că scopul întâlnirii nu a fost neapărat obținerea răspunsurilor de la zero, ci confirmarea faptului că exercițiile rezolvate individual erau corecte. El susține că această verificare i-ar fi oferit mai multă încredere pentru redactarea subiectelor care necesitau răspunsuri ample.

„La istorie a fost o strategie… nici Einstein nu putea să vină cu asta. Eu înainte m-am conviețuit cu colegii mei să ne vedem la ora 10:30 la baie, să ne dăm răspunsurile. Am coborât, am mers la baie și erau toți acolo. Chiar am reușit. Am intrat la WC ca să nu zică însoțitorii să vorbim și în timp ce eram fiecare în cabina aceea ziceam la aia e x, la aia e bătălia aceasta”, a declarat tânărul, pe TikTok.

Sursa foto: Pexels

De asemenea, acesta a povestit că și la proba de logică a reușit să copieze, profitând de o situație neobișnuită. Conform relatării sale, distribuirea subiectelor ar fi întârziat aproximativ 45 de minute, lucru care ar fi creat un context favorabil pentru schimbul de informații între candidați.

„A venit un însoțitor de-al nostru și ne-a întrebat: «ce faceți voi acolo?» Am ieșit, dar oricum ne dădusem răspunsurile. Eu majoritatea scrisesem corect, doar că ne-am verificat să ne asigurăm că sunt răspunsurile bine și că suntem pe drumul care trebuie. Mi-a dat încrederea să fac eseul acela și mai bun. La logică a fost cel mai ușor de copiat, pentru că au întârziat subiectele 40-45 de minute. Am stat mult să așteptăm subiectele. Ne-au dat hărtiile să le completăm și ciornele, iar tipa din fața mea mi-a dictat toate formulele. când veneau profesorii am întors foaia. Eu am copiat direct formulele de pe ciornă.”, a declarat tânărul.

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