Decizie fără precedent! Proba la matematică și istorie de la Bacalaureat 2026, AMÂNATĂ

Schimbări importante au fost anunțate în desfășurarea probelor de Bacalaureat, după ce autoritățile au decis reprogramarea examenului la matematică, în contextul temperaturilor extreme. Proba scrisă obligatorie a profilului, respectiv matematică pentru elevii de la profil real și istorie pentru cei de la profil uman, nu se va mai desfășura în data stabilită inițial, fiind amânată cu o zi.

Ministerul Educației și Cercetării a modificat calendarul sesiunii de vară a Bacalaureatului 2026, astfel încât examenul programat pentru marți, 30 iunie, va fi susținut miercuri, 1 iulie. Decizia a fost luată în regim excepțional, după emiterea unui cod roșu de caniculă de către Administrația Națională de Meteorologie, care a avertizat asupra temperaturilor foarte ridicate ce ar fi putut afecta desfășurarea în condiții optime a probelor scrise.

A doua probă a Bacalaureatului a fost amânată

Autoritățile au subliniat că măsura are ca scop principal protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului. În condiții de caniculă severă, desfășurarea unei probe de lungă durată ar fi putut genera disconfort major și riscuri pentru participanți, motiv pentru care s-a optat pentru amânare.

Reprezentanții Ministerului Educației au precizat că decizia a fost oficializată prin ordin de ministru și că a fost luată în urma prognozelor meteo actualizate, care indicau un nivel ridicat de pericol termic pentru ziua de 30 iunie. În acest context, prioritatea a fost asigurarea unor condiții cât mai sigure și adecvate pentru susținerea examenului național.

„Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional, luată în urma prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu – caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat.”, a transmis Ministerul Educației.

CITEȘTE ȘI: Ce note a luat la Evaluarea Națională Rebecca, eleva care a meditat gratuit 1500 de elevi

BACALAUREAT 2026 | Cum se rezolvă subiectele de la limba și literatura română