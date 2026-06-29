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Decizie fără precedent! Proba la matematică și istorie de la Bacalaureat 2026, AMÂNATĂ

De: Andreea Stăncescu 29/06/2026 | 14:35
Decizie fără precedent! Proba la matematică și istorie de la Bacalaureat 2026, AMÂNATĂ
Sursa foto: Shutterstock
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Schimbări importante au fost anunțate în desfășurarea probelor de Bacalaureat, după ce autoritățile au decis reprogramarea examenului la matematică, în contextul temperaturilor extreme. Proba scrisă obligatorie a profilului, respectiv matematică pentru elevii de la profil real și istorie pentru cei de la profil uman, nu se va mai desfășura în data stabilită inițial, fiind amânată cu o zi.

Ministerul Educației și Cercetării a modificat calendarul sesiunii de vară a Bacalaureatului 2026, astfel încât examenul programat pentru marți, 30 iunie, va fi susținut miercuri, 1 iulie. Decizia a fost luată în regim excepțional, după emiterea unui cod roșu de caniculă de către Administrația Națională de Meteorologie, care a avertizat asupra temperaturilor foarte ridicate ce ar fi putut afecta desfășurarea în condiții optime a probelor scrise.

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Autoritățile au subliniat că măsura are ca scop principal protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului. În condiții de caniculă severă, desfășurarea unei probe de lungă durată ar fi putut genera disconfort major și riscuri pentru participanți, motiv pentru care s-a optat pentru amânare.

Reprezentanții Ministerului Educației au precizat că decizia a fost oficializată prin ordin de ministru și că a fost luată în urma prognozelor meteo actualizate, care indicau un nivel ridicat de pericol termic pentru ziua de 30 iunie. În acest context, prioritatea a fost asigurarea unor condiții cât mai sigure și adecvate pentru susținerea examenului național.

„Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional, luată în urma prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu – caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat.”, a transmis Ministerul Educației.

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