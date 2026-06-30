BACALAUREAT 2026 | George din Vaslui a scos perla anului după limba română: „S-o fost foarte frumos, foarte lejer. Subiectul 3 nu l-am aprofundat, nu am vrut să-l aprofund mai deloc. În rest..”

Prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026 s-a încheiat, iar internetul s-a umplut de reacții ale elevilor care au ieșit din sălile de examen. Pe lângă impresiile despre gradul de dificultate al subiectelor, nu au lipsit nici așa-numitele „perle” de la Bac, declarații care au stârnit amuzamentul multor români. Unul dintre candidați a mărturisit că examenul i s-a părut accesibil și că se așteaptă la o notă decentă.

La un liceu din Vaslui, mai mulți elevi au povestit cum au perceput prima probă a examenului de Bacalaureat la limba și literatura română. Cei de la profilul real au declarat că au fost mulțumiți de cerințe, în special de subiectul al III-lea, unde au avut de analizat opera lui George Bacovia.

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George, absolvent al clasei a XII-a, a declarat că subiectele au fost mai ușoare decât se aștepta și că a reușit să rezolve fără probleme primele două cerințe. În schimb, pentru ultimul subiect a recunoscut că nu a insistat foarte mult asupra răspunsului. Potrivit acestuia, estimarea sa este că va obține în jurul notei 7.

Declarația elevului a atras atenția și prin formularea sa spontană, fiind inclusă în categoria „perlelor” de la Bacalaureat. Acesta a explicat că urmează să susțină și celelalte probe scrise, respectiv matematica și geografia, recunoscând că se simte mai pregătit pentru ultima disciplină decât pentru cea obligatorie a profilului.

„S-o fost foarte frumos, foarte lejer. Subiectul 3 nu l-am aprofundat, nu am vrut să-l aprofund mai deloc. În rest subiectul 1 și 2 au fost foarte okay. A fost totul bine. Eu zic că împușc 7. Marți la matematică, joi la geografie. Pentru geografie da, pentru matematică mai puțin.(nr. nivelul de pregătire)”, a povestit George.

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