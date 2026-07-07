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Un bătrân de 87 de ani, din Iași, s-a înscris la facultate: „Nu trebuie să mori prost”

De: Andreea Stăncescu 07/07/2026 | 10:44
Un bătrân de 87 de ani, din Iași, s-a înscris la facultate: „Nu trebuie să mori prost”
Viorel Pintilescu s-a înscris la facultate la 87 de ani / Sursa foto: Ziarul de Iaşi
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Un ieșean în vârstă de 87 de ani a devenit, în mod surprinzător, primul candidat care și-a depus dosarul în prima zi a admiterii la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. În locul unui proaspăt absolvent de liceu, în fața comisiei de admitere s-a prezentat Viorel Pintilescu, hotărât să își îndeplinească un vis pe care l-a purtat cu el o viață întreagă.

Viorel Pintilescu a ales programul de licență în Biologie din cadrul Facultății de Agricultură, convins că dorința de a învăța nu are limită de vârstă. Bărbatul mărturisește că și-ar fi dorit să urmeze studii universitare încă din tinerețe, însă lipsa posibilităților și responsabilitățile de atunci l-au împiedicat să facă acest pas.

De ce s-a înscris Viorel Pintilescu la facultate

După absolvirea liceului, a urmat trei ani cursurile Școlii Medii Tehnice de Mecanizare a Agriculturii, iar apoi viața profesională și obligațiile cotidiene au rămas pe primul loc.

Acum, după mai bine de șase decenii, consideră că este momentul potrivit să își continue educația și să își îmbogățească bagajul de cunoștințe. În opinia sa, studiul reprezintă o modalitate excelentă de a-și menține mintea activă și de a-și păstra curiozitatea vie.

„Eu m-am înscris la facultate. Cam asta-i toată treaba. Un om nu trebuie să…nu poate să moară prost, ca să mă exprim așa … mai ales dacă-i din Iași. Ar fi păcat să nu urmez o facultate, pentru că, în primul rând, Iașul este un ‘focar’ de cultură și îmi îmbogățesc eu cunoștințele. Decât să stau să dorm sau, eu știu, ce să fac… nu. E o ocupație foarte bună o facultate”, a declarat Viorel Pintilescu pentru Ziarul de Iași.

Sursa foto: Pexels

Totodată, participarea la cursuri îi oferă un scop și îl ajută să depășească sentimentul de singurătate, pe care îl consideră una dintre cele mai dificile provocări ale vârstei înaintate.

„Singurătatea e grea, dar dacă urmez facultatea, viața trece mult mai ușor, e o chestiune din punct de vedere psihic”, a mai spus acesta.

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