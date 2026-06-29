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Ce înseamnă indicatorul cu „2+”. Poate aduce o amendă de peste 1.000 de lei

De: Andreea Stăncescu 29/06/2026 | 16:57
Ce înseamnă indicatorul cu „2+”. Poate aduce o amendă de peste 1.000 de lei
Indicatorul rutier care își poate aduce o amendă de 200 de euro / sursa foto: Pexels
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Vacanțele cu mașina în străinătate pot aduce nu doar libertate de mișcare, ci și situații neprevăzute pentru șoferii care nu sunt familiarizați cu regulile de circulație din alte țări. În Spania, de exemplu, a fost introdus un nou indicator rutier care a generat deja confuzie printre conducătorii auto și care poate duce la sancțiuni financiare semnificative dacă este ignorat.

Este vorba despre indicatorul S-15b, un semn recent implementat pe anumite drumuri spaniole, ce delimitează benzi de circulație cu utilizare restricționată. Panoul are fundal albastru și prezintă imaginea unui autoturism cu două persoane la bord, însoțit de simbolul „2+”.

Ce înseamnă indicatorul rutier

Deși poate fi ușor interpretat greșit ca o simplă recomandare, acest indicator are caracter obligatoriu. Regula impune ca pe banda respectivă să circule doar vehiculele în care se află minimum doi ocupanți, adică șoferul și cel puțin un pasager. În anumite cazuri, pot exista variante ale semnului, precum „3+” sau „4+”, care ridică pragul minim de persoane necesare în vehicul.

Sursa foto: DGT

Pe aceste benzi sunt acceptate și alte categorii de transport, cum ar fi mașinile electrice, motocicletele sau autovehiculele ușoare de marfă, cu o greutate de până la 3,5 tone. Totuși, există excepții importante: taxiurile, autobuzele, vehiculele de urgență și cele adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități pot utiliza banda indiferent de numărul de pasageri.

Respectarea regulii este atent monitorizată de autorități, atât prin echipaje de poliție, cât și prin sisteme video automate care detectează încălcările în timp real. Nerespectarea acestor prevederi poate atrage amenzi de aproximativ 200 de euro, sumă deloc neglijabilă pentru turiști.

Acest tip de infrastructură este prezent în special în zonele urbane aglomerate și pe autostrăzile intens circulate, unde autoritățile încearcă să fluidizeze traficul. În mai multe state europene există soluții similare, adaptate legislațiilor locale.

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