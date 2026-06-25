Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump

Mulți conducători auto continuă să creadă că schimbarea anvelopelor trebuie făcută la anumite date din an sau că utilizarea pneurilor de iarnă în sezonul cald poate atrage sancțiuni. În realitate, regulile aflate în vigoare în România funcționează după alte criterii, iar obligațiile șoferilor sunt stabilite în funcție de starea carosabilului și nu de perioada din calendar.

Potrivit legislației rutiere aplicabile în 2026, nu există o dată oficială de la care anvelopele de iarnă devin obligatorii și nici un termen-limită până la care acestea trebuie înlocuite cu cele de vară. Autoritățile verifică exclusiv condițiile de drum existente în momentul deplasării.

Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi

Astfel, obligația utilizării anvelopelor de iarnă apare doar atunci când autovehiculul circulă pe un carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. În lipsa acestor condiții, șoferii pot utiliza orice tip de anvelopă omologată pentru vehicul, cu respectarea normelor tehnice impuse de lege.

Una dintre cele mai întâlnite confuzii este legată de folosirea anvelopelor de iarnă în timpul verii. Deși numeroși conducători auto consideră că această practică este interzisă, legislația nu prevede nicio sancțiune pentru cei care aleg să păstreze pneurile de iarnă și în sezonul cald.

Prin urmare, un vehicul poate circula legal în lunile de vară echipat cu anvelope de iarnă, chiar și în perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Condiția esențială este ca acestea să fie omologate, să respecte dimensiunile recomandate de producător și să nu prezinte un grad de uzură peste limitele admise.

Cu toate acestea, specialiștii din domeniul auto avertizează că utilizarea pneurilor de iarnă pe asfalt încins poate genera anumite dezavantaje. Compoziția cauciucului este concepută pentru temperaturi scăzute, iar în timpul verii materialul devine mai moale și se poate deteriora mai rapid.

Un alt efect observat este creșterea rezistenței la rulare. Acest fenomen poate determina un consum mai mare de combustibil, în special în cazul deplasărilor frecvente sau pe distanțe lungi. Din acest motiv, chiar dacă legea permite utilizarea anvelopelor de iarnă vara, mulți șoferi aleg să monteze anvelope dedicate sezonului cald pentru a beneficia de performanțe și eficiență mai bune.

Cele mai severe sancțiuni sunt aplicate însă în sezonul rece, atunci când conducătorii auto circulă fără anvelope corespunzătoare pe drumuri afectate de fenomene specifice iernii. În aceste situații, polițiștii rutieri pot constata contravenția și pot aplica amenzi considerabile.

Conform reglementărilor actuale, circulația fără anvelope de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei este încadrată într-o clasă superioară de sancțiuni. Valoarea amenzii poate ajunge la peste 4.000 de lei, în funcție de numărul de puncte-amendă aplicate.

VEZI ȘI: 825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează mașina. Unii dintre ei vor afla abia acum că se dă amendă pentru așa ceva

Amendă uriașă pentru un șofer de microbuz școlar. Transporta 31 de elevi pe 16 locuri