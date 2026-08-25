Alex Ghidush, dezvăluiri despre mașina furată. Cum a aflat unde era, de fapt

Alex Ghidush a rămas fără mașină la începutul lunii august, când hoții i-au furat autoturismul din fața unui restaurant. După ore întregi de căutare, acesta și-a găsit mașina abandonată pe un câmp. Vloggerul a vorbit despre omul care l-a ajutată să găsească mașina, cel care i-a dat „pontul”.

În urmă cu doar câteva săptămâni, creatorul de conținut Alex Ghidush a trecut prin momente de groază. Mașina i-a fost furată din fața unui restaurant, hoții acționând în toiul nopții. Timp de 40 de minute, acesta a reușit să urmărească traseul hoților prin aplicația GPS a autoturismului, însă, la un moment dat, semnalul a fost decuplat.

De la cine a primit Alex Ghidush pontul despre locul unde se află mașina sa

Pentru a da de urmă autoturismul, creatorul de conținut a lansat un apel disperat pe social media, unde le-a cerut ajutorul urmăritorilor săi din mediul online pentru a obține orice indiciu legat de mașina sa.

„Mașina a fost deconectată din aplicație la 40 de minute după ce a plecat cu ea din fața restaurantului. Din fața restaurantului a plecat la ora 01:09. A ieșit pe bulevardul Biruinței fix la ora 01:10 (…) Cei care aveți camere vă rog să verificați, să-mi trimiteți și mie ce ați găsit”, spune Alex Ghidush în urmă cu ceva timp.

După ore întregi de căutări, vloggerul a primit un pont de la un fan, care i-a oferit toate detaliile despre cei care i-au furat mașina. Hoții aveau de gând să vândă autoturismul și au început prin a-i propune o ofertă chiar unuia dintre fanii lui Ghidush. Acesta nu a stat pe gânduri și l-a contactat imediat pe vlogger.

„Primesc un mesaj pe Instagram de la un cont fake Ghidush, sună-mă că am detalii despre mașină. Îți dai seama că l-am sunat pe video direct, băiatul era în duș, o dulceață de băiat care mi-a zis «Ghidush, te urmăresc de foarte mult timp, sunt fanul tău, nu pot să îți zic cu ce mă ocup, dar am informațiile astea. Cineva a vrut să-mi vândă mașina asta. E a ta?» Da. Și a zis atunci «Uite, îi cheamă așa și așa, stau acolo, ăsta-i numărul lor de telefon, du-te și ia-ți mașina»”, a declarat Alex Ghidush, în podcastul Aproximativ discuții cu Gojira.

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Cum au acționat hoții care i-au furat mașina lui Alex Ghidush. Ce greșeală a comis vloggerul