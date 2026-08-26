De ce nu a avut Dolly Parton copii. Artista a vorbit sincer despre decizia care i-a schimbat viața

Dolly Parton nu a avut niciodată copii, deși maternitatea a fost la un moment dat o posibilitate la care artista s-a gândit serios. Cântăreața americană și soțul ei, Carl Dean, își imaginau chiar cum ar fi fost să aibă o fiică, însă viața lor a luat o altă direcție.

În interviurile acordate de-a lungul anilor, Parton a vorbit deschis despre motivul pentru care nu a devenit mamă și despre felul în care și-a privit ulterior decizia.

Dolly Parton și Carl Dean s-au gândit să aibă copii

La începutul căsniciei lor, Dolly Parton și Carl Dean luaseră în calcul posibilitatea de a avea copii. Artista a povestit că își imaginau inclusiv cum ar fi arătat un copil al lor și aveau pregătit numele „Carla” pentru o eventuală fiică.

Lucrurile nu au evoluat însă în această direcție. Într-un interviu acordat pentru The Guardian, Parton a explicat că, dacă ar fi avut copii, probabil că ar fi făcut alegeri diferite în privința carierei.

Artista a recunoscut că ar fi fost nevoită să renunțe la o parte importantă din activitatea sa pentru a se dedica familiei. Iar acest lucru ar fi putut schimba radical cariera care avea să o transforme într-una dintre cele mai cunoscute cântărețe din lume.

„Dumnezeu nu a vrut să am copii”

Ani mai târziu, Dolly Parton a ajuns să privească faptul că nu a avut copii într-o altă lumină. În 2020, într-o discuție cu Oprah Winfrey, artista a explicat că a ajuns să creadă că lipsa propriilor copii i-a permis să se dedice unui număr mult mai mare de copii prin activitatea sa filantropică.

„Nu am avut copii pentru că am crezut că Dumnezeu nu a vrut să am copii, pentru ca toți copiii să poată fi ai mei”, a spus Parton.

Declarația se leagă direct de una dintre cele mai importante inițiative ale sale. În 1995, artista a fondat Imagination Library, program prin care copiii primesc gratuit cărți în fiecare lună. Proiectul a ajuns între timp să distribuie sute de milioane de cărți copiilor din mai multe țări.

Dolly Parton a regretat că nu a devenit mamă

Parton a vorbit în mai multe rânduri despre faptul că nu a avut copii și nu a prezentat situația ca pe un regret major.

În schimb, artista a sugerat că lipsa copiilor i-a permis să aibă mai mult timp pentru carieră și pentru proiectele sale caritabile. A ajuns astfel să se implice în cauze dedicate în special copiilor și educației.

Imagination Library este probabil cel mai cunoscut exemplu. Programul a pornit din dorința artistei de a le oferi copiilor acces la cărți, inspirată inclusiv de faptul că tatăl ei nu știa să citească și să scrie.

Dolly Parton a murit pe 25 august 2026, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul. Decesul artistei a fost anunțat de nepotul său, Bryan Seaver, iar ulterior informația a fost confirmată de echipa sa.

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