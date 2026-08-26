De ce nu a avut Dolly Parton copii. Artista a vorbit sincer despre decizia care i-a schimbat viața

De ce nu a avut Dolly Parton copii. Artista a vorbit sincer despre decizia care i-a schimbat viața
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dolly Parton nu a avut niciodată copii, deși maternitatea a fost la un moment dat o posibilitate la care artista s-a gândit serios. Cântăreața americană și soțul ei, Carl Dean, își imaginau chiar cum ar fi fost să aibă o fiică, însă viața lor a luat o altă direcție.

În interviurile acordate de-a lungul anilor, Parton a vorbit deschis despre motivul pentru care nu a devenit mamă și despre felul în care și-a privit ulterior decizia.

Dolly Parton și Carl Dean s-au gândit să aibă copii

La începutul căsniciei lor, Dolly Parton și Carl Dean luaseră în calcul posibilitatea de a avea copii. Artista a povestit că își imaginau inclusiv cum ar fi arătat un copil al lor și aveau pregătit numele „Carla” pentru o eventuală fiică.

Lucrurile nu au evoluat însă în această direcție. Într-un interviu acordat pentru The Guardian, Parton a explicat că, dacă ar fi avut copii, probabil că ar fi făcut alegeri diferite în privința carierei.

Artista a recunoscut că ar fi fost nevoită să renunțe la o parte importantă din activitatea sa pentru a se dedica familiei. Iar acest lucru ar fi putut schimba radical cariera care avea să o transforme într-una dintre cele mai cunoscute cântărețe din lume.

„Dumnezeu nu a vrut să am copii”

Ani mai târziu, Dolly Parton a ajuns să privească faptul că nu a avut copii într-o altă lumină. În 2020, într-o discuție cu Oprah Winfrey, artista a explicat că a ajuns să creadă că lipsa propriilor copii i-a permis să se dedice unui număr mult mai mare de copii prin activitatea sa filantropică.

„Nu am avut copii pentru că am crezut că Dumnezeu nu a vrut să am copii, pentru ca toți copiii să poată fi ai mei”, a spus Parton.

Declarația se leagă direct de una dintre cele mai importante inițiative ale sale. În 1995, artista a fondat Imagination Library, program prin care copiii primesc gratuit cărți în fiecare lună. Proiectul a ajuns între timp să distribuie sute de milioane de cărți copiilor din mai multe țări.

Dolly Parton a regretat că nu a devenit mamă

Parton a vorbit în mai multe rânduri despre faptul că nu a avut copii și nu a prezentat situația ca pe un regret major.

În schimb, artista a sugerat că lipsa copiilor i-a permis să aibă mai mult timp pentru carieră și pentru proiectele sale caritabile. A ajuns astfel să se implice în cauze dedicate în special copiilor și educației.

Imagination Library este probabil cel mai cunoscut exemplu. Programul a pornit din dorința artistei de a le oferi copiilor acces la cărți, inspirată inclusiv de faptul că tatăl ei nu știa să citească și să scrie.

Dolly Parton a murit pe 25 august 2026, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul. Decesul artistei a fost anunțat de nepotul său, Bryan Seaver, iar ulterior informația a fost confirmată de echipa sa.

CITEȘTE ȘI:

A murit Dolly Parton, una dintre cele mai iubite artiste din lume. Avea 80 de ani

Cauza morții lui Dolly Parton. De ce s-a stins din viață legenda muzicii country

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Taylor Swift, Miley Cyrus, Cher și alte vedete au reacționat după moartea lui Dolly Parton. Mesajele lor au emoționat lumea
Taylor Swift, Miley Cyrus, Cher și alte vedete au reacționat după moartea lui Dolly Parton. Mesajele lor au emoționat lumea
Avea iubit, dar Shelley Fabares a urcat cu Mike Farrell în tramvai! Așa a început iubirea care a rezistat peste 40 de ani
Avea iubit, dar Shelley Fabares a urcat cu Mike Farrell în tramvai! Așa a început iubirea care a rezistat peste 40 de ani
Cum arată acum Heather Locklear din Melrose Place. La 64 de ani, a depășit problemele cu dependența și se iubește cu un actor celebru
Cum arată acum Heather Locklear din Melrose Place. La 64 de ani, a depășit problemele cu dependența și se iubește cu un actor celebru
Copiii regali care poartă numele rudelor celebre! Omagiile ascunse care leagă noua generație de Elisabeta și Diana
Copiii regali care poartă numele rudelor celebre! Omagiile ascunse care leagă noua generație de Elisabeta și Diana
Noi informații despre starea lui Perez Hilton. Familia anunță ce urmează pentru vedetă
Noi informații despre starea lui Perez Hilton. Familia anunță ce urmează pentru vedetă
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Mediafax
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Gandul.ro
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Adevarul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Digi24
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Mediafax
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
A fost dezvăluită cauza morții lui Dolly Parton. Artista a dus în secret o luptă grea
Click.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Dolly Parton. Artista a dus în secret o luptă grea
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
go4it.ro
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Gandul.ro
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.