Carambol cu șase mașini pe Autostrada Constanța–București! Un șofer ar fi frânat brusc

Astăzi, 26 august 2026, în jurul prânzului s-a produs un accident rutier pe autostrada Constanța–București, unde șase autoturisme au fost implicate într-o coliziune în lanț. Primele informații indică faptul că un șofer ar fi frânat brusc, iar vehiculele care circulau în spatele său nu au mai putut evita impactul.

Din imaginile surprinse la scurt timp după incident, se observă mai multe mașini avariate oprite pe carosabil, însă nu apar cadre în care să fie vizibile ambulanțe sau echipaje de poliție. Totodată, persoanele aflate lângă autoturisme par în stare bună, fără semne evidente de rănire, ceea ce sugerează că accidentul s-ar fi soldat doar cu pagube materiale.

Accident în lanț pe Autostrada Soarelui

Coliziunile în lanț sunt frecvente pe autostrăzi, unde viteza ridicată și distanțele insuficiente dintre vehicule pot transforma o manevră bruscă într-un incident major. În acest caz, oprirea neașteptată a unui autoturism a generat o reacție succesivă, iar celelalte mașini nu au avut spațiul necesar pentru a evita ciocnirea. Avariile vizibile în imagini arată că impacturile au fost multiple, însă nu par a fi existat deformări severe ale caroseriei care să indice răniri grave.

Traficul a fost afectat imediat după producerea accidentului, circulația desfășurându-se cu dificultate . În lipsa echipajelor de intervenție vizibile în imagini, este posibil ca autoritățile să fi ajuns ulterior la fața locului pentru a fluidiza traficul și a începe procedurile de constatare.

Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, care vor analiza declarațiile participanților, urmele de pe carosabil și eventualele înregistrări video disponibile. Deși frânarea bruscă pare a fi elementul declanșator, ancheta va trebui să clarifice dacă aceasta a fost justificată sau dacă au existat factori suplimentari, precum neatenția la volan, viteza neadaptată sau condițiile de trafic din momentul producerii coliziunilor.

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