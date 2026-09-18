A lăsat totul baltă pentru iubitul fotbalist! Laura Giurcanu s-a mutat cu Marian Huja, în Maroc

A lăsat totul baltă pentru fotbalist! Laura Giurcanu se mută după Marian Huja, în Maroc
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Se pare că iubirea e mare și că Laura Giurcanu a decis să se mute din țară pentru Marian Huja! Modelul și-a făcut bagajele, iar indiciile sunt tot mai greu de ignorat. Fotbalistul a plecat în Maroc după transferul la Raja Casablanca, iar acum pare că iubita lui se pregătește să-i calce pe urme.

Trei bagaje, un mesaj cu subînțeles și o schimbare care a dat totul peste cap. Laura pare gata să lase România în urmă și să înceapă o viață nouă, la mii de kilometri de casă. La începutul lunii august, modelul și-a oficializat relația cu Marian Huja în mediul online. Cei doi au apărut împreună într-o vacanță, iar povestea lor a devenit, astfel, publică. Numai că între timp, viața fotbalistului s-a schimbat radical.

Laura Giurcanu se mută în Maroc cu Marian Huja

Marian Huja a plecat de la CFR Cluj și a ajuns în Maroc, la Raja Casablanca. Iar acum, Laura vine cu un indiciu care ridică serios întrebarea: își mută și ea viața după fotbalist? Modelul a publicat un scurt clip în care apare cu trei bagaje pregătite pentru drum. Nu sunt două sacoșele aruncate în grabă în portbagaj, ci ditamai bagajele care par să anunțe o plecare serioasă.

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„Mi-a scris în urmă cu 6 luni și acum sunt pe drum spre altă țară”, a scris ea pe Instagram.

Așadar, Laura este pe drum spre „altă țară”. Iar dacă punem cap la cap momentul și transferul lui Marian, Marocul devine, evident, principala destinație despre care se vorbește.

A lăsat totul baltă pentru fotbalist! Laura Giurcanu se mută după Marian Huja, în Maroc

A lăsat totul baltă pentru fotbalist! Laura Giurcanu se mută după Marian Huja, în Maroc

Marian Huja a ajuns la CFR Cluj în februarie, dar aventura lui în România nu a durat prea mult. Fotbalistul a fost transferat ulterior în Maroc, la Raja Casablanca. Mutarea i-a adus clubului din Cluj-Napoca aproximativ 250.000 de euro, în timp ce jucătorul ar urma să câștige în jur de 300.000 de euro pe an. Pentru Marian, este un nou început profesional. Pentru Laura, însă, ar putea fi începutul unei schimbări și mai mari.

Și-a pus Mercedesul la vânzare

Cu doar o zi înainte de apariția imaginilor cu bagajele, Laura a lăsat să se înțeleagă că și-ar fi scos la vânzare Mercedesul GLB 250.Bagaje făcute. Mașină despre care se spune că ar fi de vânzare. Iubit mutat deja în Maroc. Cam multe coincidențe într-un timp atât de scurt!

Laura Giurcanu are 29 de ani și este unul dintre numele cunoscute din zona de modeling și online, cu peste un milion de urmăritori cumulat pe rețelele sociale. Marian Huja are 27 de ani și tocmai a făcut pasul important în cariera sa, ajungând la Raja Casablanca. Cei doi și-au oficializat relația în august, iar acum povestea lor pare să treacă la următorul nivel.

În timp ce Laura își pregătește bagajele, Marian Huja așteaptă să intre pe teren pentru noua sa echipă. Primul meci oficial din noul sezon este programat pe 24 septembrie, iar fotbalistul român urmează să debuteze într-un campionat complet nou pentru el. Rămâne de văzut dacă, până atunci, Laura va fi deja în Maroc.

VEZI ȘI: Laura Giurcanu și-a împrietenit oficialul cu „neoficialul”. Influencerița are o relație cu Marian Huja, dar nu poate renunța la trecut

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